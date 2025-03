80-letnia obecnie Gladys Knight ma na koncie współpracę z m.in. Eltonem Johnem, Steviem Wonderem i Dionne Warwick . W 1996 r. została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame .

Jej największe przeboje to "Midnight Train to Georgia", "That's What Friends Are For" i "License to Kill" - tytułowa piosenka z filmu "Licencja na zabijanie", w którym w rolę Jamesa Bonda wcielił się Timothy Dalton.