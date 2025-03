"Dla mnie ta piosenka symbolizuje uzdrowienie, którego wszyscy potrzebujemy oraz optymizm na nadchodzące dni - naszą przyszłość. Piosenka mówi o naszej sile, całej naszej wspólnej nadziei, wsparciu i miłości tak pięknych ludzi w naszym kraju… nadejdzie nowy dzień i będzie to najlepszy, jaki kiedykolwiek istniał" - tłumaczy wymowę utworu "New Day Will Rise" Juwal Rafael (Yuval Raphael).

To właśnie z tą piosenką 24-letnia wokalistka będzie reprezentować Izrael podczas tegorocznej Eurowizji w Bazylei (Szwajcaria). 69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w 13, 15 (półfinały) i 17 maja (finał). To efekt wygranej Nemo rodem ze Szwajcarii z piosenką "The Code" w 2024 r.

Juwal Rafael na Eurowizję: Nasza miłość jest silniejsza

Nagranie miało swoją premierę w niedzielny wieczór. Juwal wybrano reprezentantką Izraela pod koniec stycznia, teraz poznaliśmy piosenkę. Napisany przez wokalistkę i kompozytorkę Keren Peles"New Day Will Rise" zawiera tekst śpiewany w językach angielskim, francuskim i hebrajskim (w tym ostatnim wykorzystano fragment biblijnej "Pieśni nad pieśniami").

"To niezwykle mocne stwierdzenie, nieważne, ile ognia w nas kierują, nasza woda jest silniejsza, nasza miłość jest silniejsza, nie mogą nas ugasić, nie mogą nas spalić - to najważniejszy wers w piosence, a nawet nie ja go napisałem" - powiedziała o wykorzystanym z "Pieśni nad pieśniami" cytacie Keren Peles.

Dodajmy, że Peles była współautorką utworu "Hurricane" śpiewanego przez Eden Golan, który na Eurowizji 2024 dał Izraelowi piąte miejsce.

Teledysk "New Day Will Rise" pokazuje Juwal Rafael w towarzystwie śpiewającej i tańczącej młodzieży. Wielu Izraelczykom ta sceneria przypomina festiwal Nova, który 7 października 2023 r. został zaatakowany przez bojowników Hamasu. W ataku zginęło ponad 360 osób, a wokalistka ukrywała się pod ciałami poległych.

Juwal Rafael cudem przeżyła w zamachu

"Uwięziona i obawiając się o swoje życie, byłam świadkiem niewyobrażalnych okropności - zarówno przyjaciele, jak i nieznajomi zostali ranni i zabici na moich oczach" - mówiła w wywiadach. Juwal znalazła się w gronie 11 ocalałych w jej schronie, do którego bojownicy wrzucili granaty. Dopiero po ośmiu godzinach została uratowana przez izraelskie służby.

W teledysku możemy również zobaczyć czerwone zawilce, symbol regionu w południowym Izraelu (tam doszło do ataku).

Juwal Rafael obiecała w Bazylei dać z siebie "milion procent", by wszyscy w Izraelu byli z niej dumni. Wokalistka jako dziecko przez trzy lata mieszkała w Genewie w Szwajcarii (to wtedy nauczyła się francuskiego, który zdecydowała się teraz wpleść w piosenkę).

Dodajmy, że zarówno tekst i teledysk został zaakceptowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), czyli organizatorów Eurowizji, którzy niemal na każdym kroku podkreślają apolityczność konkursu.

Izrael w Konkursie Piosenki Eurowizji

Przypomnijmy, że reprezentanci Izraela czterokrotnie wygrywali Eurowizję: Izhar Cohen and the Alphabeta (1978), Milk and Honey (1979), Dana International (1998) i Netta (2018).

W tegorocznym konkursie wezmą udział przedstawiciele 37 państw. Polskę reprezentować będzie Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja".

Juwal Rafael po prezentacji utworu "New Day Will Rise" w notowaniach bukmacherskich awansowała na 3. pozycję. To najlepszy wynik Izraela od początku lutego.

