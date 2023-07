Choć to zestawienie przebojów muzyki latynoskiej prezentowane jest od 1994 roku, żaden artysta nie zdołał osiągnąć takiego sukcesu, jakim właśnie może poszczycić się Shakira. Nic dziwnego, że magazyn "Billbard" nazwał je historycznym. Sama artystka komentując swój sukces na Instagramie odniosła się do tego stwierdzenia.

"Mówiąc o tworzeniu historii, czym byłaby moja historia bez was? To wy ją tworzycie" - stwierdziła, zwracając się do fanów w swojej relacji na Instagramie. Słusznie, bo to dzięki nim przeboje "TQG", "Acróstico" i "Copa Vacía" - bo właśnie te trzy piosenki znalazły się na podium zestawienia - cieszą się ogromną popularnością.



Trzy przeboje Shakiry na szczycie. W jednym z nich zaatakowała Pique

Na szczycie listy, zresztą już od 10 tygodni, króluje utwór "TQG", do nagrania którego Shakira została zaproszona przez kolumbijską piosenkarkę Karol G. Była to druga piosenka, w której Kolumbijka postanowiła nieco dogryźć Gerardowi Pique i jego nowej partnerce. Pierwszą była "Music Sessions Vol.53" nagrana z Bizarrap. W piosence, która po kilku godzinach od lutowej premiery doczekała się ponad 10 mln wyświetleń na platformie Youtube, obie artystki stworzyły nie tylko muzyczny sojusz. Świeżo upieczone singielki rozprawiły się ze swoimi byłymi partnerami.



Na pozycji drugiej w zestawieniu "Billboard" uplasowała się wzruszająca ballada "Acróstico", którą artystka zadedykowała swoim synom. Piosenka miała swoją premierę 12 maja i jest muzycznym listem matki do jej dzieci. W teledysku, który pojawił się na platformie Youtube, artystce towarzyszą przy fortepianie obaj synowie. Ich głosy można zresztą usłyszeć w nagranym wideoklipie. Piosenkarka wyjaśniła w swoich mediach społecznościowych, że gdy 10-letni Milan i 8-letni Sasha usłyszeli utwór napisany specjalnie dla nich, bardzo chcieli zaangażować się w nagranie teledysku. Dla Shakiry ten singel miał największy bagaż emocjonalny. Śpiewa w nim o swoich matczynych emocjach i słabościach, jednocześnie starając się przekazać ukochanym synom kilka cennych życiowych rad.

Ukoronowaniem sukcesu piosenkarki jest przebój "Copa vacía" nagrany wspólnie z kolumbijskim piosenkarzem, Manuelem Turizo. W nagranym teledysku, przebrana za syrenę, Shakira próbuje zwrócić na siebie uwagę obojętnego Turizo i ponownie każe się zastanawiać fanom, czy singel można traktować jako muzyczną aluzję do zakończonego już związku z Pique. W utworze artystka śpiewa o oziębłości i obojętności, jakich doświadcza. "Jesteś chłodniejszy niż styczeń/ Proszę o ciepło, a ty dajesz tylko lód" - śpiewa w pierwszej zwrotce.