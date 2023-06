Shakira w ramionach nowego chłopaka? Fani nie mają wątpliwości!

Cały świat żył ostatnio doniesieniami na temat rozstania Shakiry i Gerarda Pique, ale piosenkarce udało się całą negatywną energię zamienić w wielki muzyczny sukces.

Kiedy razem z Bizarrap opublikowała utwór "Music Sessions Vol.53" fani i dziennikarze oniemieli z wrażenia.

"Jestem warta więcej niż dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio" - śpiewała Shakira do Pique, który związał się z 22-letnią Clarą Chią Marti.

Do tej pory piosenka została przesłuchana na YouTube ponad 544 miliony razy.

"Stworzenie tej piosenki było dla mnie bardzo ważne. To było zdrowe ujście dla moich emocji. Kiedy opublikowaliśmy ten utwór, nie miałam poczucia, że mam fanów. Miałam już siostrzeństwo kobiet, które przeszły przez to samo co ja, które czują to, co ja, które musiały tolerować tyle g***a co ja" - mówiła później w wywiadzie Shakira.

Shakira i Lewis Hamilton razem? Fani nie mają wątpliwości!

Już jakiś czas temu plotkowano o tym, że między Shakirą i Lewisem Hamiltonem zaiskrzyło, ale media wróciły do tego po ostatnim Grand Prix Formuły 1 w Barcelonie, podczas którego kierowca zdobył 2. miejsce. Wokalistka kibicowała wtedy swojemu przyjacielowi.

Media zainteresowały się jednak najbardziej tym, co wydarzyło się później. W ramach świętowania swojego sukcesu, Hamilton z nieliczną grupą przyjaciół wybrał się na kolację. W tym gronie znalazła się także Shakira.

Świat dowiedział się o tym przez jednego z kumpli kierowcy Mercedesa, który opublikował zdjęcie z tego wieczoru. Widzimy na nim kierowcę i jego paczkę, ale uwagę przykuwa przede wszystkim głęboki dekolt autorki przeboju "Whenever, Wherever". Jeśli dobrze się przyjrzycie, zauważycie, że Hamilton ją obejmuje.

Fani są przekonani, że to musi coś oznaczać!