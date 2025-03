W pierwszych ujęciach filmu zapowiadającego projekt "Pokój muzyczny króla" ( "King’s Music Room" ) widzimy strażników Gwardii Królewskiej grających przed pałacem Buckingham utwór Boba Marleya "Could You Be Loved" . Następnie pojawia się Karol III , na którego biurku znajduje się tabliczka "na żywo" ("on air").

Zestawienie otwiera wspomniany utwór "Could You Be Loved" króla reggae i najsłynniejszego syna Jamajki - Boba Marleya. Na liście znaleźli się również m.in. Kylie Minogue ("The Loco-Motion"), Grace Jones ("La Vie En Rose"), Diana Ross ("Upside Down"), Beyonce i Jay-Z ("Crazy in Love"), Michael Buble ("Haven't Met You Yet"), Anoushka Shankar ("Indian Summer"), RAYE ("Love Me Again"), Jools Holland i Ruby Turner ("My Country Man") oraz Miriam Makeba ("The Click Song (Qongqothwane)").