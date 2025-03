Po latach na antenę Polsatu powrócił muzyczny talent show "Must Be The Music".

Uczestników ocenia całkowicie zmienione jury: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. W roli prowadzących występują z kolei Maciej Rock (jako jedyny pozostał z poprzedniej ekipy), Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

"Nie mam farta" w "Must Be The Music": Kim jest Mateusz Wiśniewski?

Na koniec pierwszego odcinka pokazano występ Mateusza Wiśniewskiego, który muzyką interesuje się od najmłodszych lat.

"Ta piosenka tak łatwo Was nie opuści. Będziecie ją śpiewać codziennie!" - czytamy na profilu "Must Be The Music" na Instagramie.

Mowa o autorskim utworze "Nie mam farta", który błyskawicznie podchwycili jurorzy i publiczność w studiu.

"Chociaż jestem osobą niepełnosprawną, nie załamuję się, walczę z różnymi przeciwnościami, a także pokazuję ludziom, że nie należy się poddawać i zawsze warto iść za swoimi marzeniami! Tego każdemu życzę" - podkreśla Mateusz Wiśniewski.

"Ten chłopak jest genialny", "Idealne na Woodstock", "Mega hit i szybko wpada w ucho", "Pozamiatał jednym słowem", "Fajny chłopak, niech zajdzie daleko" - czytamy w komentarzach.

Natalia Szreder uznała, że "Nie mam farta" - ze względu na tekst - to "odświeżona" wersja słynnego przeboju "Baśka" grupy Wilki.

Natalia Szroeder nie mogła powstrzymać łez. "Nie płacz, nie płacz!" Polsat Promocja