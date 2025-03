"My tam robiliśmy takie rzeczy, że jak to sobie przypominam, to jest dramat. Bo sam teraz robię remont domu - jakby mnie tak załatwili, jak ja niestety w niewiedzy zostawiałem po sobie pamiątki... Na przykład pytają nas: 'Umiecie kłaść panele podłogowe?'. A my, że oczywiście - a kładliśmy klocki Lego wtedy jedynie" - przyznał z uśmiechem. "To nie może być trudne, to się wklikuje w to - dobra, robimy. Ułożyliśmy całą podłogę i słuchajcie, zabrakło nam pół metra w rogu. Bo tak, jakoś żeśmy docinali, że źle żeśmy to rozplanowali. I co robimy? Ściągamy całą podłogę i żeśmy tak kombinowali, w tetrisa graliśmy tymi panelami, ale udało się! No wstyd był straszny. Nie chciałbym mieć takich fachowców" - dodał Baron.