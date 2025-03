Choć z powodu kwestii wizowych w połowie marca deathmetalowy kwartet z Warszawy zmuszony został do zrezygnowania z wzięcia udziału w trwającej właśnie "The Devils North America Tour 2025" po USA i Kanadzie w towarzystwie austriackiego Belphegora, rosyjskiej Arkony i amerykańskiego Vale Of Pnath, zapowiadana na ten rok, koncertowa promocja nowego longplaya Hate nabiera rozpędu.

"Już 25 marca premiera pierwszego singla w postaci wideoklipu pt. 'Iphigenia', zrealizowanego we współpracy z 9LITER FILMY. Niebawem ogłosimy także udział w innych trasach, podczas których rozpoczniemy promocję nowego albumu. To będzie bardzo intensywny rok!" - podkreślali już w styczniu muzycy Hate, grupy która w przyszłym roku obchodzić będzie 35. urodziny.

Koncertowa ofensywa Hate - gdzie zagrają w 2025 roku?

Już pod koniec kwietnia stołeczna formacja wybierze się w trasę po Europie i Wielkiej Brytanii u boku opartej na dziedzictwie legendarnego Venom, brytyjskiej grupy Venom Inc. oraz deathmetalowców z brazylijskiego Krisiun (jako gości specjalnych) i enigmatycznego Ater z Chile.

W ramach "Beyond The Black Tour 2025" Venom Inc. powróci do Polski na dwa koncerty. Pierwszy zgodnie z planem odbędzie się 7 maja w Progresji w Warszawie. Z kolei drugi z nich - 8 maja - przeniesiono z Krakowa (Kwadrat) do Zabrza (CK Wiatrak). Na obu krajowych imprezach nie zabraknie, rzecz jasna, warszawskiego Hate.

To jednak dopiero początek, bowiem zespół pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Adama Buszko alias Adam The First Sinner / Perun V., ogłosił niedawno kolejną trasę - tym razem po Ameryce Łacińskiej. Październikowe tournée po drugiej stronie Atlantyku warszawska grupa odbędzie w towarzystwie międzynarodowej supergrupy Vltimas.

Przypomnijmy, że w połowie listopada Hate wyruszy w krajową trasę koncertową, na której zobaczymy także stołeczną formację Hostia oraz gości specjalnych.

Hate - szczegóły trasy po Polsce:

14.11. - Szczecin (Kosmos)

15.11. - Poznań (2Progi)

16.11. - Wrocław (Zaklęte Rewiry)

21.11. - Gdynia (Podwórko.Art)

22.11. - Warszawa (Odessa)

23.11. - Kraków (Hype Park).

Hate: "Bellum Regiis" - co już wiemy o nowej płycie?

Tym razem produkcją 13. albumu (blackened) deathmetalowców z Warszawy zajął się ceniony szwedzki fachowiec David Castillo, z którego umiejętności korzystają m.in. Candlemass, Carcass, Katatonia, Opeth, Leprous, Sepultura i wielu innych. Nagrania patii perkusji pod okiem producenta kojarzonego głównie ze studiem Fascination Street odbyły się w sztokholmskim Studio Gröndahl. Ścieżki gitar, basu i wokali utrwalono w Heinrich House Studio w Legionowie pod okiem Filipa Hałuchy, a partie gitary akustycznej w warszawskim Efektura Studio, gdzie za konsoletą zasiadł Krzysztof Wawrzak. Mastering "Bellum Regiis" odbył się w studiu Fascination Street, nad czym czuwał Tony Lindgren. Na nowej płycie wystąpili też gościnnie wokalistka Eliza Sacharczuk i Michał Staczkun (sample / syntezator).

Następca longplaya "Rugia" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 2 maja w barwach legendarnej Metal Blade Records (m.in. CD w digipacku, cyfrowo, na winylu w pięciu wariantach kolorystycznych).

Dodajmy, że w aktualnym składzie Hate, który w przyszłym roku obchodzić będzie 35. urodziny, u boku Adama The First Sinnera figurują wrocławski gitarzysta prowadzący Dominik "Domin" Prykiel; urodzony w Bolesławcu basista Tomasz Sadlak alias Tiermes; oraz pochodzący z Tychów Daniel "Nar-Sil" Rutkowski, perkusista udzielający się także w polsko-meksykańskim Helltenced i krakowskim Virgin Snatch, były muzyk m.in. Neolith i Redemptor.

Hate - szczegóły albumu "Bellum Regiis" (tracklista):

1. "Bellum Regiis"

2. "Iphigenia"

3. "The Vanguard"

4. "A Ghost Of Lost Delight"

5. "Rite Of Triglav"

6. "Perun Rising"

7. "Alfa Inferi Goddess Of War"

8. "Prophet Of Arkhen"

9. "Ageless Harp Of Devilry".

