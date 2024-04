Już wkrótce, bo od piątku 14 czerwca, będziemy podziwiać rozgrywki najlepszych drużyn Europy w ramach mistrzostw kontynentu. Mecze potrwają do niedzieli 14 lipca 2024 roku.

Na drugim miejscu natomiast z 6,9 punktów znalazł się hit "Hayya Hayya (Better Together)", który wykonują Trinidad Cardona, Davido i Aisha z mundialu 2022. Na trzecim miejscu znalazł się Ricky Martin i "La Copa de la Vida" z sumą 6,5 punktów (z mundialu 1998).

Shakira: "Waka Waka" uznane najbardziej chwytliwą piosenką piłkarską w historii

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej firma SeatPick (porównywarka cen biletów) przeprowadziła badanie, by wyłonić piłkarski przebój wszechczasów. Każdy z 25 najpopularniejszych utworów, wyłonionych na podstawie odtworzeń w serwisach streamingowych, został oceniony pod kątem tempa, rytmu, energii, tego jak bardzo porywa słuchaczy do tańca, ilości wypowiadanych w nim słów i pozytywnych emocji, które wywołuje. Niezaprzeczalnym liderem okazała się piosenka Shakiry, która była hymnem mundialowych rozgrywek w RPA. W dziesięciopunktowej skali piosenka "Waka Waka (This Time For Africa)" otrzymała 8,4 punktu, pozostawiając daleko w tyle konkurentów.

Na drugim miejscu z wynikiem 6,9 punktu uplasował się przebój . Piosenka towarzyszyła najważniejszym piłkarskim rozgrywkom 2022 roku. Trzecie miejsce zajął Ricky Martin i jego przebój "La Copa de la Vida", który w sumie otrzymał 6,5 punktu. Hit portorykańskiego piosenkarza z 1998 roku stał się klasykiem wśród futbolowych przebojów i niewątpliwie rozsławił na świecie muzykę latynoską.

Poza podium znalazły się takie przeboje jak: "We Are One (Ole Ola)", który Pitbull wykonuje wspólnie z Jennifer Lopez i Claudią Leitte, piosenka "Wavin' Flag" K'NAAN, utwór "We Are The People", który stworzył Martin Garrix, przebój Nelly Furtado "Forca", a także piosenka New Order "World in Motion", utwór Nicky Jam "Live It Up" i singel Fat Les "Vindaloo".