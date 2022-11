1998 - Ricky Martin - "La Copa De La Vida"

Przebojowy singel "Cup Of Life" / "La Copa de la Vida" Ricky’ego Martina nagrany został po angielsku i hiszpańsku.

Piosenka pochodząca z jego płyty "Vuelve" stała się oficjalnym hymnem mistrzostw świata w 1998 we Francji, a Ricky wykonał ją na żywo podczas finału tej imprezy.

W 1999 roku Ricky został zaproszony do wykonania hitu "La Copa de la Vida" na 41. uroczystości rozdania nagród Grammy. Jego występ był oklaskiwany na stojąco przez tłum zgromadzonych gwiazd, a uznanie dla artysty wyraziła sama Madonna.

Clip Ricky Martin The Cup of Life

2002 - Anastacia - "Boom"

Oficjalną piosenką mistrzostw świata w piłce nożnej, które w 2002 roku odbywały się w Korei i Japonii, był utwór "Boom". Nagrała go amerykańska wokalistka Anastacia we współpracy z producentem Glenem Ballardem.

2006 - Il Divo - "The Time of Our Lives"

Utwór "The Time of Our Lives" nagrany przez międzynarodową grupę wokalną Il Divo i Toni Braxton powstał na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2006 roku w Niemczech. Kwartet wykonał piosenkę w duecie z Braxton na rozpoczęcie oraz zakończenie imprezy.

Clip Il Divo The Time of Our Lives (The Official Song of the 2006 FIFA World Cup Germany)

2010 - Shakira - "Waka Waka (This Time for Africa)"

Utwór Shakiry "Waka Waka (This Time for Africa)" stworzony na mistrzostwaświata w piłce ńożnej w RPA w 2010 roku jest jednym z największych i najpopularniejszych piłkarskich przebojów. W piosence gościnie udzielił się południowoafrykański zespół Freshly Ground.

Utwór Shakiry docenili w 2010 roku słuchacze RMF FM, którzy wybrali go Przebojem Roku. Wokół piosenki Shakiry pojawiły się kontrowersje, ponieważ niejaki Wilfredo Vargas z Dominikany twierdził, że wokalistka skopiowała jego piosenkę, za co domagał się 11 milionów dolarów odszkodowania.

Piosenka pozostaje jednym z największych hitów Shakiry, ale także jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów MŚ.

Clip Shakira Waka Waka (This Time For Africa) ft. Freshlyground

2014 - Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leitte - "We Are One"

Utwór "We Are One (Ole Ola)" w wykonaniu Pitbulla, Jennifer Lopez i Claudii Leitte był oficjalną piosenką piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii, które odbyły się w 2014 roku.

"Dorastałam w domu, w którym kochano futbol, więc jestem niezwykle podekscytowana, że będę mogła wystąpić z Pitbullem i Claudią Leitte podczas ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata" - mówiła Jennifer Lopez.

2018 - Will Smith, Nicky Jam i Era Istrefi - "Live It Up"

"Live It Up" to oficjalny utwór zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji. Numer wykonali Will Smith, Nicky Jam i Era Istrefi. Produkcją singla zajął się ceniony na całym świecie producent Diplo.

Wideo Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)

2022 - Trinidad Cardona, Davido i Aisha - "Hayya Hayya (Better Together)" oraz...

Mistrzostwa świata w Katarze to pierwsza piłkarska impreza, która odbywa się na Bliskim Wschodzie. Piosenka przewodnia tego turnieju oczywiście jest brzmieniowo także zakorzeniona w tradycyjnej melodii. Oficjalnym utworem jest "Hayya Hayya (Better Together)" przedstawiono w kwietniu 2022 roku, a stworzyli ją wspólnie Trinidad Cardona, Davido i Aisha.

Wideo Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

"Łącząc głosy z obu Ameryk, Afryki i Bliskiego Wschodu, ta piosenka symbolizuje, jak muzyka - i piłka nożna - może zjednoczyć świat" - mówił po premierze dyrektor handlowy FIFA Kay Madati. Według FIFA, utwór czerpie z wpływów R&B, reggae i symbolizuje emocje związane z piłkarskim świętem, które będzie można odczuć w Katarze.

Poza tym mundial obfituje w inne utwory: swoje kompozycje stworzyli także m.in. Jungkook, członek BTS i Bangtan Boys, który wydał piosenkę "Dreamers" i zaśpiewał ją na gali otwarcia MŚ. Oficjalną piosenką FIFA Fan Festival natomiast została "Tukoh Taka", którą wykonuje amerykańska supergwiazda Nicki Minaj w towarzystwie Malumy i Myriam Fares.

Clip Maluma, Nicki Minaj Tukoh Taka & Myriam Fares

Którą piosenkę wspominasz najlepiej? Która jest mundialowym hitem wszech czasów?