Wszystko zaczęło się od jednego filmiku na TikToku. Legenda piłki nożnej wykorzystała hit Polaka

"Kiedy Sergio Ramos zrobił twój utwór viralem" - napisał w mediach społecznościowych Polak posługujący się pseudonimem Andy Dust, który razem z Niemcem DJ-em Vicero tworzy duet Vamero.

Polski producent cieszy się dodatkowo, bo Ramos jest jego piłkarskim idolem z dzieciństwa. 37-letni obrońca karierę zaczynał właśnie w Sevilli, skąd trafił do Realu Madryt, gdzie występował przez aż 16 lat, zdobywając liczne tytuły (m.in. pięciokrotne mistrzostwo Hiszpanii, cztery zwycięstwa w Lidze Mistrzów). Z Madrytu na dwa sezony przeniósł się do PSG (dwa mistrzostwa Francji), by od 2023 r. wrócić do Sevilli. W 2023 r. oficjalnie zakończył pełną sukcesów grę dla hiszpańskiej reprezentacji, mając na koncie rekordowe 180 występów.

Reklama

Sergio Ramos i wiralowy sukces Vamero

Sergio Ramos na TikToku ma ponad 18 mln obserwujących, nic więc dziwnego, że udostępniony przez niego filmik z treningu z podłożonym utworem "Fuego" cieszy się dużą popularnością. Nagranie zaczęło się rozchodzić wiralowo, notując ponad 30 tys. wykorzystań na TikToku.



TikTok



"'Fuego' to piosenka, którą nagraliśmy do melodii 'El Choclo'', starego argentyńskiego tanga. Pomysł na aranżację jest nowy, trąbki, wokale i cała aranżacja została zbudowana OD ZERA" - podkreśla Andy Dust.



Wideo Fuego

Andy Dust i DJ Vicero znani są z wielu tanecznych produkcji pod szyldem Vamero; tworzą także swoje solowe projekty. W maju 2020 r. odnieśli sukces utworem "Rise Up" nagrany razem z Vinai (ponad 230 mln odsłon na Spotify), który przyniósł im m.in. cztery platynowe i cztery złote płyty w czterech różnych krajach.