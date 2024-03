W godzinach popołudniowych na Instagramie MaRina ( sprawdź! ) pokazała zdjęcie ze swoimi najbliższymi - mężem Wojciechem Szczęsnym i synem, niespełna 6-letnim Liamem.



"Czekamy na Ciebie" - napisała w opisie wokalistka, która już nie ukrywa, że jest w ciąży, dodając hasztagi "babynr2" i "rodze2024".



Marina Łuczenko-Szczęsna jest w ciąży. Kto złożył gratulacje?

Pod postem gratulacje złożyły m.in.: Anna Lewandowska (żona Roberta Lewandowskiego, kolegi Wojciecha Szczęsnego z piłkarskiej reprezentacji Polski), Paulina Krupińska (żona Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera Zakopower), Agata Rubik (żona kompozytora i dyrygenta Piotra Rubika), Julia Wieniawa (jurorka "Mam talent"), Wersow, Oliwka Brazil, Sylwia Przybysz, Katarzyna Zielińska, Zofia Zborowska i Magdalena Stępień.

Przypomnijmy, że w 2022 r. MaRina wypuściła piosenkę "This Is The Moment" ( sprawdź! ). Utwór został hymnem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej na Mistrzostwa Świata 2022, a współautorem tekstu refrenu jest Wojciech Szczęsny.

Piosenka "This Is The Moment" pojawiła się rok po premierze utworu "Lip Gloss" z gościnnym udziałem Meggie. MaRina w ostatnich latach wypuszczała single "News" z Kabe, "Nigdy więcej" z Young Igim, "Skandal (Odbijam)" ze Smolastym, "Nie prowokuj", "Forever21" i "W blasku" (gościnnie Sound'n'Grace), które zbierały wielomilionowe odsłony.

Pod koniec 2020 r. wokalistka wypuściła swój trzeci album - "Warstwy".

Marina i Wojtek Szczęsny wzięli ślub 21 maja 2016 r. w Grecji.

