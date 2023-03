Przypomnijmy, że "BZPR Music Sessions #53" - utwór, który Shakira spontanicznie nagrała z argentyńskim producentem Bizarrapem - trafił do sieci w styczniu i z miejsca stał się hitem. W utworze Shakira rozlicza się z byłym partnerem i ojcem jej dzieci - byłym piłkarzem Gerardem Pique.

"Przykro mi, złapałam inny samolot. Nie wrócę tu, nie chcę kolejnego rozczarowania. Tak bardzo udajesz mistrza, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" - rozpoczęła.



W innej zwrotce artystka nawiązała do 23-letniej studentki, z którą Pique miał ją zdradzić, gdy byli jeszcze w związku.

"Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnił" - śpiewa kolumbijska gwiazda.

"Nie wrócę do ciebie, nawet jeśli będziesz płakać lub błagać. Zrozumiałam, że to nie moja wina, że jesteś krytykowany. Ja tylko tworzę muzykę, przepraszam, że cię ochlapałam" - można usłyszeć w innym fragmencie.

Piosenka w ciągu dwóch miesięcy od premiery na Youtube zdobyła 416 milionów wyświetleń. Utwór pobił też cztery rekordy Guinessa (najczęściej odtwarzany latynoski utwór na Spotify, najczęściej odtwarzany latynoski utwór na Youtube w ciągu 24 godzin, latynoski utwór, który najszybciej osiągnął 100 mln wyświetleń na Youtube, najczęściej odtwarzany latynoski utwór na Spotify w ciągu tygodnia). Łącznia Shakira ma aż 14 rekordów Guinessa na swoim koncie.

Shakira u Jimmy'ego Fallona. O tym występie będzie głośno

Wokalistka w marcu pojawiła się w programie Jimmy'ego Fallona, aby promować popularną piosenkę. Kolumbijka opowiedziała m.in. o genezie utworu.

"Miałam bardzo ciężki rok po separacji. Stworzenie tej piosenki było dla mnie bardzo ważne. To było zdrowe ujście dla moich emocji. Kiedy opublikowaliśmy ten utwór, nie miałam poczucia, że mam fanów. Miałam już siostrzeństwo kobiet, które przeszły przez to samo co ja, które czują to, co ja, które musiały tolerować tyle g*wna co ja. Napisałam tę piosenkę dla samej siebie. Ale teraz widzę, że wiele kobiet też tego potrzebowało, takiego forum, głosu, który by je reprezentował" - powiedziała.

Shakira zdradziła też, że na duet z Bizarrapem naciskał jej syn Milan. Gwiazda nie tylko mówiła o numerze, ale również wykonała go w studiu, a uwagę przyciągał jej strój. Latynoska artystka ubrana była w lateksowe spodnie oraz prześwitujący top, który zasłaniał jedynie piersi. Piosenkarka w połowie utworu ruszyła na widownię, gdzie znajdowali się jej fani i to z nimi wykonała fragment hitu.



Nagranie w ciągu dwóch dni zobaczono ponad 5 milionów razy.