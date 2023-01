Shakira zmasakrowała Pique w nowym utworze. "Nie wrócę nawet jak będziesz błagać"

Shakira w swoim najnowszym utworze nawiązała do rozstania z Gerardem Piqué. "Jestem warta tyle, co dwie 22-latki" - zaśpiewała 45-letnia wokalistka. Jego kochankę porównała natomiast do Renault Twingo. Piosenka błyskawicznie stała się hitem.

Shakira była bezlitosna dla byłego partnera w nowej piosence /Tim Roney /Getty Images