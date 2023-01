Shakira z łamiącą serce wiadomością. "Rany są otwarte"

Shakira i Pique ogłosili swoje rozstanie w czerwcu 2022 r. Według mediów powodem rozpadu ich małżeństwa była zdrada Pique. 35-letni Gerard miał związać się z młodszą o 12 lat studentką, pracującą w jego firmie produkcyjnej.

Później długo negocjowali sprawę opieki nad synami. Ostatecznie ustalili, że 9-letni Milan i 7-letni Sasha razem z mamą wyprowadzą się do Miami. Chłopcy do tej pory przez cały czas mieszkali w Barcelonie, gdzie Shakira i Pique mają willę, jak również gdzie ich ojciec grał w drużynie piłkarskiej FC Barcelona. Adwokat Pique stwierdził, że ten, jeśli wyrazi na to chęć, być może także osiedli się w Miami. Sportowiec będzie miał wówczas do dyspozycji ze swoimi synami dziesięć dni w miesiącu. W tym czasie będzie mógł przemieszczać się z nimi w dowolne miejsce.

Shakira dziękuje fanom za wsparcie

Choć rok nie był dla piosenkarki łatwy, przy okazji świąt podziękowała fanom za wsparcie. "Dziękuję za całą miłość i wsparcie, które daliście mi i moim dzieciom w tym roku. Życzę wam słodkich świąt. Za rok 2023 pełen pokoju i nadziei" - napisała.

Później pokazała też zdjęcie z synami, podpisane słowami: "Święta Bożego Narodzenia na pustyni, szukając spokoju".

Shakira: "Jest więcej dobrych ludzi niż nieprzyzwoitych"

Nowy rok Shakira rozpoczęła od przekazania fanom wzruszającej wiadomości, w której widać, jak trudny były dla niej wydarzenia ubiegłych miesięcy.

"Nawet jeśli nasze rany są otwarte w tym nowym roku, czas będzie chirurgiem. Nawet jeśli ktoś nas zdradził, musimy nadal ufać. Jeśli ktoś tobą pogardził, nadal wierz w siebie. Bo jest więcej dobrych ludzi niż nieprzyzwoitych. Więcej empatycznych ludzi niż obojętnych. Mniej tych, którzy odchodzą, a więcej tych, którzy pozostają po naszej stronie. Nasze łzy nie są marnotrawstwem, podlewają ziemię, gdzie narodzi się przyszłość i czynią nas bardziej ludzkimi, aby nawet po złamaniu serca, można było dalej kochać" - napisała piosenkarka.

