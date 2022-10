Przypomnijmy, że w czerwcu - po 12 latach - Shakira rozstała się z Gerardem Pique. Para nigdy nie wzięła ślubu, jednak miała ze sobą dwoje dzieci. Powodem rozstania były zdrady piłkarza Barcelony. Miał to zrobić m.in. z młodszą od wokalistki, 20-kilkuletnią hostessą.



Shakira w teledysku "Monotonia" rozlicza się z Gerardem Pique

Wokalistka o rozstaniu opowiedziała w najnowszym przeboju - nagranym z Ozuną utworze "Monotonia", do którego zrealizowano teledysk.

W jednej z pierwszych scen widzimy mężczyznę w białej bluzie i szarych sportowych butach, który strzela do Kolumbijki z rakietnicy, w efekcie czego wokalista ma dziurę w brzuchu, a z klatki piersiowej wypada jej serce.

Clip Shakira Monotonía - & Ozuna

Internauci nie widzą twarzy atakującego, jednak mężczyzna z teledysku ubrany jest tak samo jak Pique w innym teledysku swojej byłej partnerki - "Me Enamore".

"To nie była twoja wina, ani moja / To wina monotonii / Nigdy nic nie powiedziałam, ale to mnie zabolało / Wiedziałam, że do tego dojdzie" - śpiewa po hiszpańsku Shakira.

Nowa płyta Shakiry

"Monotonia" to kolejny singel po "Te Felecito", który jest zapowiedzią nowej, 12. płyty Shakiry. Wokalistka w niedawnym wywiadzie dla "Elle" przyznała, że pracuje nad nowym materiałem w języku hiszpańskim i angielskim, który będzie przekraczał kilka gatunków muzyki.



"Jestem podekscytowana, że będę mogła podzielić się swoją pracą z ludźmi, którzy na to czekali. Satysfakcjonujący był dla mnie również cały proces nagrywania. Był bardzo terapeutyczny" - dodała.

Poprzednia płyta Shakiry - "El Dorardo" - ukazała się w 2017 roku.