W mediach społecznościowych na swoich profilach Shakira ( posłuchaj! ) w ostatnim czasie chwaliła się podopiecznymi fundacji Pies Descalzos, którzy kończyli edukację.

Z okazji kończącego się mundialu w Katarze kolumbijska wokalistka przypominała też swój przebój "Waka Waka (This Time for Africa)", towarzyszący piłkarskim mistrzostwom świata w Republice Południowej Afryki w 2010 r.

Paparazzi przyłapali gwiazdę w Rzymie, gdzie spędza czas razem z synami: niespełna 10-letnim Milanem i niespełna 8-letnim Sashą. Zwiedzili Piazza del Campidoglio oraz szkołę gladiatorów. Spacerowali też po uliczkach stolicy Włoch, a obiad zjedli w jednej z najsłynniejszych restauracji w Wiecznym Mieście.

Pojawiły się plotki, że to właśnie Shakira może być gwiazdą jednego z sylwestrów w Polsce, choć nikt tego nie potwierdza. Na oficjalnej stronie autorki przeboju "Hips Don't Lie" nie ma aktualnie żadnych koncertów.



Po raz ostatni kolumbijska wokalistka wystąpiła w naszym kraju w 2011 r., gdy zaśpiewała w Atlas Arenie w Łodzi.



Przypomnijmy, że w czerwcu - po 12 latach - Shakira rozstała się z Gerardem Pique. Powodem rozstania były zdrady piłkarza Barcelony. Miał to zrobić m.in. z młodszą od wokalistki, 20-kilkuletnią hostessą. W ostatnim czasie po kilkugodzinnych negocjacjach w obecności prawników byli partnerzy ustalili, że na początku 2023 roku kolumbijska wokalistka wspólnie z synami wyprowadzi się do Miami. Chłopcy do tej pory przez cały czas mieszkali w Barcelonie, gdzie Shakira i Pique mają willę, jak również gdzie ich ojciec grał w drużynie piłkarskiej FC Barcelona.

Pique będzie mógł odwiedzać synów za oceanem, kiedy tylko będzie chciał. Koszty jego podróży ponosić będą wspólnie. Miami jest miejscem bliskim sercu Shakiry. Tam ma przyjaciół i bliską rodzinę, tam ma też rezydencję. Niektórzy spekulują, że to, iż Pique dosyć niespodziewanie zakończył swoją karierę piłkarską wynikało stąd, że chciał mieć więcej czasu dla swoich synów.

Shakira kończy 45 lat. Wciąż nie można od niej oderwać wzroku! 1 / 9 Shakira Isabel Mebarak Ripoll to wokalistka, tancerka, autorka wielu znanych na całym świecie hitów, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy oraz najlepiej zarabiającą kolumbijską artystką wszech czasów. Źródło: Getty Images Autor: Rich Graessle/PPI/Icon Sportswire udostępnij

Shakira i Gerard Pique na meczu koszykówki 1 / 5 Shakira jest obecnie jurorką w amerykańskiej edycji programu "The Voice". Wokalistka nieustannie lata więc z Barcelony do Stanów i z powrotem Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Shakira w teledysku "Monotonia" rozlicza się z Gerardem Pique

Wokalistka o rozstaniu opowiedziała w najnowszym przeboju - nagranym z Ozuną utworze "Monotonia", do którego zrealizowano teledysk.

W jednej z pierwszych scen widzimy mężczyznę w białej bluzie i szarych sportowych butach, który strzela do Kolumbijki z rakietnicy, w efekcie czego wokalista ma dziurę w brzuchu, a z klatki piersiowej wypada jej serce.

Clip Shakira Monotonía - & Ozuna

Internauci nie widzą twarzy atakującego, jednak mężczyzna z teledysku ubrany jest tak samo jak Pique w innym teledysku swojej byłej partnerki - "Me Enamore".

Nowa płyta Shakiry

"Monotonia" to kolejny singel po "Te Felecito", który jest zapowiedzią nowej, 12. płyty Shakiry. Wokalistka w niedawnym wywiadzie dla "Elle" przyznała, że pracuje nad nowym materiałem w języku hiszpańskim i angielskim, który będzie przekraczał kilka gatunków muzyki.



"Jestem podekscytowana, że będę mogła podzielić się swoją pracą z ludźmi, którzy na to czekali. Satysfakcjonujący był dla mnie również cały proces nagrywania. Był bardzo terapeutyczny" - dodała.

Poprzednia płyta Shakiry - "El Dorado" - ukazała się w 2017 roku.