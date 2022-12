Shakira i Gerard Pique musieli stawić się w barcelońskim sądzie pierwszej instancji osobiście, by podpisać ugodę dotyczącą przyszłości ich synów. Ugodę, którą wynegocjowali wcześniej poza salą rozpraw. Jak relacjonuje serwis Hola!, do gmachu barcelońskiego sądu weszli osobno w towarzystwie swoich prawników. Spędzili w nim około półtorej godziny. Wyszli również osobno. Nie rozmawiali z mediami, których przedstawicieli było bardzo wielu przed sądem.

Shakira i Gerard Pique podpisali w sądzie ugodę ws. opieki nad dziećmi

Jak donosiły katalońskie media, Shakira i Pique na początku listopada odbyli 12-godzinny maraton negocjacji. Ustalili, że na początku przyszłego roku piosenkarka wspólnie z ich synami, 9-letnim Milanem i 7-letnim Sashą, wyprowadzą się do Miami. Chłopcy do tej pory przez cały czas mieszkali w Barcelonie, gdzie Shakira i Pique mają willę, jak również gdzie ich ojciec grał w drużynie piłkarskiej FC Barcelona. Adwokat Pique stwierdził w środę, że ten, jeśli wyrazi na to chęć, być może także osiedli się w Miami. Sportowiec będzie miał wówczas do dyspozycji ze swoimi synami dziesięć dni w miesiącu. W tym czasie będzie mógł przemieszczać się z nimi w dowolne miejsce.

Miami jest miastem bliskim sercu Shakiry. Tam ma przyjaciół i bliską rodzinę, tam ma też rezydencję. Niektórzy spekulują, że to, iż Pique w listopadzie dosyć niespodziewanie zakończył swoją karierę piłkarską, wynikało stąd, że chciał mieć więcej czasu dla swoich synów.

Słynna para ogłosiła swoje rozstanie w czerwcu 2022 r. Według mediów powodem rozpadu ich małżeństwa była zdrada Pique. 35-letni Gerard miał związać się z młodszą o 12 lat studentką, pracującą w jego firmie produkcyjnej.

