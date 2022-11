Mistrzostwa świata w piłce nożnej w tym roku odbędą się w dniach 20 listopada - 18 grudnia w Katarze. Pierwszy mecz zostanie poprzedzony oficjalną inauguracją, na której nie ma zabraknąć muzycznego występu.

Od kilku tygodni spekuluje się, kto pojawi się na otwarciu mundialu. Wśród potencjalnych nazwisk wymieniano m.in. Duę Lipę oraz Shakirę.

Pierwsza z wymienionych wokalistek zdementowała swój udział na inauguracji wydarzenia, a dodatkowo przyznała, że w Katarze wystąpi dopiero, gdy ten będzie przestrzegał praw człowieka.

"Pojawiło się sporo spekulacji na temat tego, czy wystąpię na ceremonii otwarcia mistrzostw świata w Katarze. Nie wystąpię i nie jestem zaangażowana w żadne negocjacje dotyczące potencjalnego występu. Będę kibicować Anglii z odległości. Nie mogę doczekać się wizyty w Katarze, gdy tylko wypełni on wszystkie zobowiązania w zakresie praw człowieka, które złożył, gdy otrzymał prawo do organizacji mistrzostw świata" - czytamy w jej oświadczeniu.

Mistrzostwa świata bez Shakiry

Obecnie wiadomo, że na imprezie zabraknie też latynoskiej gwiazdy.

"Potwierdzono, że Shakira nie wystąpi na ceremonii otwarcia, ale nikt nie powiedział, czy będzie pełnić inną rolę podczas mistrzostw świata" - podała "Marca" powołując się na stację Telecinco. Wokalistka miała zrezygnować z powodów osobistych. Gwiazda niedawno rozstała się z wieloletnim partnerem, piłkarzem Gerardem Pique.



Sprawę postanowił wyjaśnić również tabloid "Metro", który dotarł do osoby z otoczenia Shakiry. Według ustaleń gazety wokalistka - wbrew temu, co sugerowano - wcale nie negocjowała udziału na inauguracyjnym koncercie na MŚ. Podstawą tych plotek miał być fakt, że gwiazda znalazła się na szerokiej liście artystów do zaproszenia.



Zdjęcie Mistrzostwa świata w Katarze startują 20 listopada / FOTO-NET/KURT SCHORRER/HANDOUT / Getty Images

Kto wystąpi na otwarciu mistrzostw w Katarze?

Na razie jednym gwiazdorem, który potwierdził swój udział w ceremonii jest członek BTS (sprawdź!), wokalista Jungkook. Piosenkarz i członek boysbandu ma wykonać jeden z oficjalnych utworów przygotowanych na imprezę.

18 listopada, czyli na dwa dni przed startem mundialu, do sieci trafi kolejna turniejowa piosenka. Tym razem wykonają ją: Nicki Minaj, Maluma oraz Myriam Fares. Nieoficjalnie mówi się, że troje artystów również pojawi się na inauguracji wydarzenia.



Kontrowersyjne mistrzostwa w Katarze

Przypomnijmy, że Katar był na celowniku organizacji walczących o prawa człowieka podczas przygotowań do mundialu. Szacuje się, że od początku budowy stadionów i infrastruktury w Katarze zginęło ponad 6,5 tys. osób. Robotnicy w kraju organizatora MŚ pracowali w skandalicznych warunkach. Pracownikom z Azji Południowej nie płacono, a raport Amnesty International wskazywał, że w Katarze funkcjonuje "rodzaj współczesnego niewolnictwa".

W Katarze ponadto prawnie zakazany jest homoseksualizm, skrajnie ograniczone są również prawa kobiet oraz wolność słowa.

Mnóstwo kontrowersji wzbudził również sam proces wyboru Kataru na organizatora mistrzostw, który miał być ustawiony pod bogaty kraj arabski. W ostatnim wywiadzie dla "Tages-Anzeiger" były szef FIFA - Sepp Blatter - przyznał, że na organizację mundialu w tym kraju naciskał m.in. ówczesny prezydent Francji Nicolas Sarkozy oraz ówczesny prezydent UEFA Michel Platini. Blatter ponadto dodał, że przyznanie organizacji tak dużego turnieju Katarowi była błędem.