Grzegorz "Ornette" Stępień to postać doskonale znana fanom polskiej sceny rockowej - przez prawie 20 lat współtworzył zespół Oddział Zamknięty , będąc najdłużej grającym basistą w historii tej legendarnej formacji.

U boku lidera występują gitarzyści Piotr "Bzyk" Sokołowski (Revolucja, eks-Ziyo) i Grzegorz Babisz, perkusista Łukasz Marek oraz odpowiedzialny za instrumenty klawiszowe i produkcję Paweł Harańczyk (na co dzień koncertuje z Kaśką Sochacką). To właśnie jego współpraca z Ornette wniosła do ballady "Dom" nowoczesne brzmienie i przestrzeń, bez utraty rockowego charakteru.