Maryla Rodowicz to niekwestionowana legenda polskiej sceny. Zadebiutowała w 1967 r. i przez długie lata swojej kariery zdobyła liczne nagrody, wydała kilkadziesiąt albumów, wylansowała ponadczasowe przeboje, koncertowała na całym świecie, zdobyła szerokie grono odbiorców, stając się jednocześnie ikoną muzyki rozrywkowej. Artystka pod koniec ubiegłego roku skończyła 79 lat, a mimo to wciąż jest aktywna zawodowo. Muzyczne wyzwania nie są jej straszne - Maryla stara się nieustannie rozwijać, w czym pomagają jej artyści młodego pokolenia.

Jakiś czas temu gwiazda rozpoczęła przygotowania do specjalnego projektu, dzięki któremu odświeża swoje przeboje sprzed lat. Zaprasza do duetów młodych artystów, którzy wybierają piosenki z jej repertuaru, a następnie dodają swój charakterystyczny styl i młodzieńczą energię, aby stworzyć zupełnie nowe aranżacje. Całe przedsięwzięcie ma zostać zamknięte w formie albumu, który wkrótce ujrzy światło dzienne.

Teraz przyszedł czas na kolejny wyjątkowy duet - Maryla Rodowicz wkroczyła do studia z Ralphem Kaminskim . Wokalista wziął na warsztat utwór "Nie ma jak pompa" z 1978 r., do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka , a muzykę skomponował Jacek Mikuła .

Ralph zajął się produkcją nowowydanej piosenki. W rozmowie z Pomponikiem zdradził kilka szczegółów na temat tego, jak przebiegała praca nad aranżacją. "Reżyserując to, czerpałem z tego, co Maryla ma w sobie, całej jej historii, i oddaję temu hołd. Bardzo dbałem o to, żeby ona brzmiała jak najlepiej. (...) Wymyśliłem, że to będzie taki teatr, spektakl, kabaret, cyrk, bo Maryla mi się z tym kojarzy (...). Myślę, że to będzie fantastyczne dla widza" - wyjawił artysta.