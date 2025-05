Polacy czekali na to wydarzenie kilka miesięcy! Sopot zamienił się właśnie w stolicę muzyki i dobrej zabawy, a to wszystko za sprawą kolejnej edycji Polsat Hit Festiwalu. Impreza odbywa się w dniach 23-25 maja w Operze Leśnej, do której zjechały największe gwiazdy polskiej estrady oraz mistrzowie kabaretu.

Na scenie zaprezentują się m.in. zespół Feel ze swoim jubileuszem, Kayah z albumem "Kamień", który obchodzi 30. rocznicę wydania, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, świętujący 50-lecie współpracy artystycznej, a także Doda, Roxie Węgiel, Kuba Badach, Sidney Polak, Jeden Osiem L, Urszula i wielu innych (w ramach koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki?").

W piątkowy wieczór, tuż po jubileuszowym koncercie zespołu Feel, na deskach Opery Leśnej zaprezentują się gwiazdy, które w ostatnich miesiącach królowały na listach przebojów. Swoje piosenki zaśpiewają Oskar Cyms i Carla Fernandez, Jonatan, Kaeyra, Vix.N, Wiktor Dyduła, Smolasty, bryska oraz Lanberry i Tribbs. Kto wygra konkurs na "Radiowy Przebój Roku"? Widzowie Polsatu przekonają się już dziś!

Konkurs na "Radiowy Przebój Roku" w ramach Polsat Hit Festiwalu 2025. Co przygotowała Lanberry?

Jedną z gwiazd "Radiowego Przeboju Roku" będzie Lanberry, która na festiwal w Polsacie przygotowała swój duet z Tribbsem. W ostatnim wywiadzie zdradziła, na co powinni szykować się jej fani. Artystka planuje zaskoczyć publiczność Opery Leśnej. "Będzie grubo!" - podkreśla.

"Chcemy się wyróżniać i żeby było naprawdę 'wow'. Nie zdradzę do końca, co to dokładnie za repertuar, ale szykujemy niespodzianki. (...) Ja też występuję solo z jednym numerem, co mnie bardzo cieszy, że ta moja obecność na scenie sopockiej będzie jeszcze dłuższa niż w zeszłym roku" - wyznała w rozmowie z Polsatem.

Jak układała się współpraca Lanberry i Tribbsa? Stworzyli wspólnie wielki hit "Dzięki, że jesteś"

Hit Lanberry, który konkurował będzie z innymi piosenkami przy okazji "Radiowego Przeboju Roku" powstał we współpracy z Tribbsem. Niewielu pamięta, że artystka już dużo wcześniej łączyła siły z producentem. "Znamy się już dziesięć lat. Napisał do mnie wtedy po premierze pierwszego singla 'Podpalimy świat', pogratulował mi. Dowiedziałam się wówczas, że gra na basie, więc zaprosiłam go do mojego pierwszego zespołu. Nasza historia sięga 2015 r." - wspomina piosenkarka.

"Potem drogi się nam na moment rozeszły, ale nie na długo, bo zaczęliśmy razem działać songwritersko i producencko. Następnie przyszedł moment na 'Dzięki, że jesteś' i ten wielki boom, który się wydarzył. Tak było zapisane w gwiazdach (śmiech). Napisaliśmy numer o wdzięczności, który tak pięknie przemówił do publiczności i słuchaczy, że to nadal trwa. To z ludźmi wciąż rezonuje" - opowiada gwiazda o swoim wielkim przeboju.

Tegoroczny występ Lanberry nie będzie jej debiutem na scenie Polsat Hit Festiwalu. Publiczność stacji miała już okazję oglądać show artystki kilkukrotnie. "To zawsze ogromna przyjemność i wielkie emocje, bo ten amfiteatr, jak i impreza sama w sobie, są legendarne. Festiwal pięknie łączy różnych artystów z przeróżnych zakamarków gatunkowych, jeśli chodzi o polską scenę. Fajnie jest się spotkać w takich okolicznościach przyrody" - wspomina poprzednie edycje gwiazda.

Jaki jest przepis Lanberry na radiowy przebój?

Wokalistka powalczy o nagrodę za najlepszy przebój radiowy tego roku, lecz - jak sama twierdzi - nie do końca ma zdanie na temat tego, co jest w muzyce obecnie modne. Jej przepisem na sukces jest dzielenie się ze słuchaczami emocjami. Lanberry podkreśla bowiem, że tylko dzięki szczerości muzycy są w stanie stworzyć przebój, który stanie się uwielbiany przez fanów i zagości w rozgłośniach radiowych na dłużej.

"Staram się wystrzegać opinii na temat tego, co jest modne. Wciąż obowiązuje jeden bardzo ważny czynnik - jeśli coś przemawia do naszego serca i chwyta nas za gardło, to jest to jakaś opowieść przekazana szczerze. Albo czasem po prostu słuchacz czuje się fajnie otulony jakąś piosenką. To wszystko musi być o emocjach. Jeśli są, to niezależnie od tego, jaki to będzie gatunek, to po prostu się sprawdzi" - podkreśla Lanberry.

"Odnośnie tego, co jest teraz w radiu, myślę, że to bardzo różnorodne i ja bym taką różnorodność zachowała" - dodaje piosenkarka.

Na Polsat Hit Festiwalu wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Lanberry i Cleo Pawel Wodzynski East News

Lanberry obchodzi w tym roku 10-lecie swojej pracy artystycznej! Chciałaby hucznie świętować następny jubileusz w Sopocie?

Lanberry w tym roku obchodzi okrągły jubileusz - 10 lat temu rozpoczęła swoją sceniczną karierę. W rozmowie z Polsatem wspomniała, że z tej okazji wyruszyła w specjalną trasę koncertową. Kilka miesięcy temu odwiedziła pięć miast na terenie całej Polski, aby wraz z fanami celebrować wyjątkowe chwile. Być może przy następnej okazji gwiazda weźmie przykład z zespołu Feel lub duetu Alicji Majewskiej oraz Włodzimierza Korcza i zdecyduje się hucznie świętować jubileusz na deskach Opery Leśnej!

"W 2025 roku obchodzę swoje dziesięciolecie na scenie. Wiosną wyruszyłam w minitrasę jubileuszową. To wspaniała podróż do piosenek, które wydałam na przestrzeni tych dziesięciu lat, które potem pokryły się złotem, platyną, ale też do takich utworów, które nigdy nie były singlami. Jubileusze są doskonałą okazją do retrospekcji, ale też do odkurzenia aranżacyjnego - pokazania utworów w świeżym wydaniu. Lubię takie eksperymenty" - opowiedziała artystka.

