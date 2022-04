"Hayya Hayya (Better Together)" singlem promującym Mundial w Katarze. Kto go zaśpiewał?

Trinidad Cardona, Davido oraz Aisha to trio, które stworzyło singel "Hayya Hayya (Better Together)" - oficjalną piosenkę zwiastującą Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze w 2022 roku. Organizatorzy zapowiadają, że to pierwszy z kilku utworów, które będą promowały Mundial.

Davido, Aisha i Trynidad Cardona wykonali utwór "Hayya Hayya" podczas losowania grup na MŚ /David Ramos /Getty Images