Już od pierwszych brzmień w "co się stało" muszę przyznać, że byłem mocno zaskoczony. Wszyscy doskonale wiemy, że debiuty rządzą się swoimi prawami i naprawdę czasami ciężko o spójne i dopracowane krążki. Tutaj obcujemy jednak z albumem, który zachwyca swoją dojrzałością. Aż przypominam sobie "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" , czyli debiut Billie Eilish - ale do niego jeszcze wrócimy.

Jestem naprawdę zaskoczony, jak wiele wspólnych elementów mają "przebłyski" z "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". I żeby była jasność, to naprawdę dobrze wróży na przyszłość, bo nikt nie pogardziłby muzycznymi sukcesami Billie. Przez cały czas słuchania debiutu Wiktorii Zwolińskiej, towarzyszył mi podskórnie podobny nastrój mroku, do tego oba albumy bardzo podobnie budują dynamikę następujących po sobie tracków. Wystarczy zestawić "przypadkiem" z "wish you where gay" albo "bilet beze mnie" z "listen before you go" czy "i love you". No i jeszcze dybiński, który idealnie wszedł w buty Finneasa.