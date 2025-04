Przechodząc do mocnych stron tego krążka - żaden z tracków nie oddaje lepiej klimatu całości, jak tytułowy "Powrót z Gwiazd". Nie wiem, czy to celowa inspiracja, ale chórki pojawiające się w refrenie do złudzenia przypominają te, które są znakiem rozpoznawalnym kultowego Khruangbin - i ja to kupuję. Do tego ta lekkość, która towarzyszy przez cały utwór. "Bliskie Spotkania" to kolejny z tracków, który mnie zachwycił. Powtarzające się w refrenie "Jesteśmy wieczni i nie chcę nic więcej" plus liczne efekty nałożone na wokal, tworzą otulającą wręcz aurę. Ale nie jest to odosobniony przypadek (a szkoda), a raczej motyw powtarzający się przez cały "Powrót z Gwiazd".