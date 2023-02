Shakira i Karol G razem w piosence "TQG". Zemsta porzuconych kobiet podbija sieć

"To był szczególny moment w moim życiu" - tak o początkach powstawania piosenki "TQG" opowiada kolumbijska wokalistka Karol G, którą wówczas zostawił jej narzeczony - raper Anuel AA. Do utworu Karol zaprosiła swoją rodaczkę, Shakirę, mającą ostatnio podobne doświadczenia z Gerardem Pique. W tekście można znaleźć nawiązania do osobistych historii obu gwiazd.

Karol G do współpracy zaprosiła Shakirę / Omar Vega/FilmMagic /Getty Images