Shakira z dissem na Gerarda Pique. Polski duet remiksuje wiralowy hit

Przypomnijmy, że utwór zatytułowany po prostu "BZPR Music Sessions #53" powstał w ramach sesji muzycznych, które prowadzi argentyński DJ i producent muzyczny, Bizarrap. 45-letnia wokalistka wróciła w tej piosence do ogłoszonego kilka miesięcy temu rozstania z byłym reprezentantem Hiszpanii, 35-letnim Gerardem Piqué.

"Przykro mi, złapałam inny samolot. Nie wrócę tu, nie chcę kolejnego rozczarowania. Tak bardzo udajesz mistrza, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie" - śpiewa Shakira .



W innej zwrotce Kolumbijka nawiązała do 23-letniej studentki i hostessy Clary Chii Martii, z którą Piqué miał ją zdradzić, gdy byli jeszcze w związku.

"Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio. Jedziesz szybko, zwolnij" - śpiewa gwiazda.

Catz 'N Dogz remiksuje Shakirę

Cieszący się sporym uznaniem również poza Polską duet Catz 'N Dogz tworzą Wojtek Tarańczuk i Grzegorz Demiańczuk. Twórcy prezentują oficjalny remiks nowego, wiralowego hitu Shakiry.



"A więc stało się. Zremiksowaliśmy nowy collab Shakiry. Pracowaliśmy z Bizarrapem już wcześniej, remiksując sesję Chucky73 dla BZRP nr 43. Tym razem to ich ekipa zadzwoniła do nas z propozycją zrobienia remixu, musieliśmy powiedzieć 'tak'! Od razu zdecydowaliśmy, że muzyka będzie znacznie mroczniejsza i skupimy się na tym, że jest to silny hymn kobiet, a nie piosenka o rozstaniu, budując utwór wokół słów 'Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan' (tłum. kobiety nie płaczą, kobiety wystawiają faktury). My uwielbiamy ten remiks i nie możemy się doczekać, żeby grać go wszędzie!" - mówią muzycy Catz 'N Dogz.

Duet we wrześniu 2022 r. wypuścił autorski album "Punkt", na który zaprosili do współpracy takich twórców, jak m.in. Krzysztof Zalewski, Kayah, Paulina Przybysz, Łona, Kuba Karaś, Szczyl, Rosalie., Baasch, Rebeka czy Schafter i Przyłu.



- Nasza pozycja od pewnego czasu zaczęła się bardzo zmieniać. Ludzie zaczęli nas odkrywać, dowiedzieli się o naszych sukcesach zagranicą i trzeba przyznać, że w Polsce mamy teraz naprawdę najlepsze imprezy - mówili Catz 'N Dogz w rozmowie z Interią.