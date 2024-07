Na portalu X (dawniej Twitter) pojawiło się wiele komentarzy, dotyczących nadchodzącej premiery. Fani polskiej sceny rapowej wypowiedzieli się na temat tego, co sądzą o serialu Netflixa. Jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego, co stworzono, lecz wielu z nich już wie, że nie będzie to warte ich czasu. "Ciekawe, czy będzie tak samo nudne, jak inne dokumenty o Polakach", "Czemu tam nie ma nikogo ciekawego?" - czytamy. Pojawiły się także głosy, krytykujące dobór raperów, którzy w dokumencie Netflixa opowiadać będą o kulturze rapu. "Where is Peja?! Ja się pytam, gdzie on jest?", "Serial dokumentalny o polskiej scenie rapowej, w jednej z głównych ról Young Leosia. Co z tą kulturą poszło nie tak?", "Young Leosia? Szczyl? To jest polski rap?", "A gdzie jest Białas i Solar, którzy mają jeden z większych wkładów w rozwój polskiego rapu?", "No sorry, ale disco polo się nie liczy" - piszą zawiedzeni słuchacze.