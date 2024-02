Ralph Kaminski kończy pewien etap. "Bal u Rafała" przechodzi do historii

Ralph Kaminski w ciągu ostatnich lat dał się poznać jako jeden z największych kameleonów polskiej sceny muzycznej. Jego piosenki, początkowo rozpoznawalne wśród fanów alternatywnego popu, prędko przebiły się do głównego nurtu czyniąc wokalistę z Jasła ogólnopolską gwiazdą.

Ostatni dotąd album Ralpha zatytułowany "Bal u Rafała" ukazał się 31 sierpnia 2022 roku. Krążek zawierający 10 autorskich kompozycji wyprodukował sam artysta, a przez ponad rok Ralph & My Best Band In The World odwiedzili z "Balem" największe polskie festiwale, amfiteatry miast i miasteczek, kluby i domy kultury, grając łącznie ponad 100 koncertów.

Koncerty, a właściwie "Bale" Ralpha Kaminskiego są artystyczną ucztą. Połączenie niezwykłej osobowości artysty, a także naprawdę wybitnego zespołu instrumentalistów, do tego nieskomplikowane, ale dotykające czułych strun układy taneczne, co powoduje, że uczestnicy mają do czynienia z wyjątkowym spektaklem. W trakcie koncertów 33-letni wokalista prezentuje najważniejsze momenty swej dotychczasowej kariery, m.in. "Morze", "Kosmiczne Energie", "Ocean", czy "2009", a także utwory z ostatniej płyty: poruszające "Duchy" i "Małe serce" czy nostalgiczne "Już nie ma dzikich plaż" z repertuaru Ireny Santor.

Bal dzieje się nie tylko na scenie, bo publiczność też może poczuć się niczym zaproszeni goście - nierzadko to ich pochłania dzika zabawa, a sam Ralph zachęca od dawna fanów, by przychodzili przygotowani jak na prawdziwy bankiet.

"Projekt "Bal u Rafała" przechodzi do historii. Porwiemy Was do tańca jeszcze na pięciu specjalnych koncertach, a każdy z nich to będzie 'Bal' nad bale - La Grande Finale! Szykujcie więc swoje najbardziej widowiskowe kreacje, przybywajcie i bądźcie gotowi odpiąć wrotki! Do zobaczenia! R. P.S. W repertuarze pojawią się niespodzianki!" - napisał do fanów przed rozpoczęciem pożegnalnych koncertów artysta.

Podczas niedzielnego koncertu (18.02) w Warszawie fani piosenkarza oniemieli, gdy podczas utworu "Niech żyje bal" na scenie pojawiła się jedyna i niepowtarzalna Maryla Rodowicz.

Harmonogram koncertów "Bal u Rafała":

23.02.2024 - Gdynia, Polsat Plus Arena

25.02.2024 - Katowice, MCK

29.02.2024 - Wrocław, Hala Stulecia

Organizatorem trasy jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production.

Kim jest Ralph Kaminski?

Ralph Kaminski to wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę określaną jako pop alternatywny. W 2021 r. otrzymał prestiżowy Paszport "Polityki", będący symbolicznym stemplem jakości twórczości artysty.

Artysta wydał cztery albumy: "Morze" (2016), "Młodość" (2019), “KORA" (2021) oraz wspomniany już "Bal u Rafała" (2022). Wszystkie uzyskały status Złotej Płyty. Twórczość Ralpha jest ciepło przyjmowana przez krytyków, a także przez branżę muzyczną, czego wyrazem były dwie nominacje do nagrody Fryderyk dla "Młodości", cztery nominacje dla "Balu u Rafała" oraz otrzymane Fryderyki 2022 za "KORĘ", która została uznana za najlepszą płytę w kategorii Piosenka Poetycka i Literacka, a sam Ralph otrzymał statuetkę jako Artysta Roku.

Kaminski otrzymał także wiele innych prestiżowych nagród i wyróżnień, wśród których są również m.in. Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego oraz Grand Prix i Nagroda Publiczności 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Współpracował m.in. z Miuoshem, Dawidem Podsiadło, Natalią Przybysz, Quebonafide, Darią Zawiałow, Schafterem, Natalią Szroeder, a także z Organkiem i Kwiatem Jabłoni.

We wrześniu 2023 roku Ralph zaprezentował utwór "Ponad wszystko, mimo wszystko", który powstał z okazji 20-lecia działalności Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej. Tekst do piosenki napisał Jacek Cygan, a w nagraniach wzięli udział także podopieczni fundacji. Piosence towarzyszy klip w reżyserii i z udziałem Ralpha, w którym wystąpili: podopieczni fundacji, Anna Dymna oraz m.in. Magdalena Cielecka, Jann, Joanna Kulig, Magdalena Popławska, Irena Santor, Mery Spolsky, Zbigniew Zamachowski.