Ralph Kaminski to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów na polskiej scenie. Debiutancki album pt. "Morze" wydał w 2016 roku, a trzy lata później opublikował "Młodość". Następny projekt to "Kora", czyli album, na którym znalazły się jego interpretacje utworów wokalistki Maanamu.

2022 roku należał z kolei do albumu "Bal u Rafała", a Ralph został nagrodzony Fryderykiem w kategorii "Artysta roku" oraz "Piosenka poetycka".

Ralph Kaminski w filmie "Akademia Pana Kleksa"

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Jana Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80.

W tytułowej roli zagrał Piotr Fronczewski , który powrócił na ekran jako Doktor Paj-Chi-Wo. Z kolei w Kleksa w nowej wersji wcielił się Tomasz Kot , którego na swego następcę namaścił sam Fronczewski.

Clip sanah Jestem Twoją Bajką (Akademia Pana Kleksa / from Kleks Academy)

Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki - Ady Niezgódki (debiutująca na dużym ekranie Antonina Litwniak) - która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.

Za pomocą swojego instagramowego profilu Ralph Kaminski ogłosił, że jego rola nie ograniczyła się do aspektów wokalnych, lecz także zadebiutował w tym filmie na dużym ekranie. "Dzisiaj odbyła się premiera nowej "Akademii Pana Kleksa"! To ten film jest moim debiutem na dużym ekranie. Marzenie z dzieciństwa spełnione. Idźcie koniecznie! Wilkus R." - napisał wokalista pod postem, na którym pozuje na czerwonym dywanie.

"Super będzie Cię zobaczyć na dużym ekranie. Już nie możemy się doczekać!", "Gratuluję spełnionego marzenia", " To niesamowite, że po tylu latach sen się spełnia, trochę inaczej, w innej odsłonie, ale jednak... przyszedł czas", "Przecież to jest nasza gwiazda z Jasła!" - pisali zachwyceni fani wokalisty, nie szczędząc mu komplementów.

"Całkiem Nowa Bajka", czyli współczesna wersja filmowego przeboju

"Całkiem nowa bajka" to nowa wersja przeboju "Witajcie w naszej bajce", który w oryginale wykonywał Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia". Teraz nowy chór stworzyli zaliczani do ścisłej czołówki polskiej sceny IGO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralph Kaminski, Bedoes 2115 i Sokół. To właśnie oni, we współpracy z Hotelem Torino, nagrali "Całkiem nową bajkę".

"To jest sentymentalna podróż. Oglądałem wszystkie części Pana Kleksa. Miałem też, co istotne, ścieżkę dźwiękową na winylu, więc tych wszystkich legendarnych już piosenek słuchałem na gramofonie. Jestem też na ścieżce nowego Pana Kleksa. Dla mnie to jest coś świetnego szczególnie, że tutaj zebraliśmy naprawdę znakomitych artystów" - opowiadał Mrozu przy okazji premiery piosenki.

Podobnego zdania był Artur Rojek, dla którego ten projekt był świetną przygodą: "Widzę, że biorę udział w czymś pieczołowicie przygotowanym, z dużą wyobraźnią, jakością, z fajnymi gośćmi". Igo, po otrzymaniu zaproszenia do projektu nie zastanawiał się nawet sekundy. "To legendarny film, opowieść, nasze dziedzictwo" - mówi.

Clip KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes/Sokół - Całkiem Nowa Bajka

Z kolei Ralph Kaminski sięgał już po utwór "Witajcie w naszej bajce" (m.in. podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu), a z grupą Coma nagrał swoją wersję "Pożegnania z bajką". Dodatkowo Piotr Fronczewski pojawił się na jego ostatniej płycie "Bal u Rafała".

Wideo Ralph Kaminski – Witajcie w naszej bajce / Na zakręcie (Koncert Finałowy #40PPA)

Singlowi towarzyszy wyjątkowy klip z udziałem wszystkich artystów oraz... Piotra Fronczewskiego, który 40 lat temu stworzył niezapomnianą kreację Ambrożego Kleksa!

Wszystkie przychody uzyskane z dystrybucji utworu "Całkiem nowa bajka" zostaną przekazane na rzecz podopiecznych Fundacji One Day. Dodatkowo w lutym rusza Akademia Pana Kleksa na żywo! Widowiskowa Muzyczna Szkoła Wyobraźni odbędzie się w największych halach w Polsce (w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Trójmieście, Katowicach i Krakowie).

Film "Akademia Pana Kleksa" trafi do kin 5 stycznia 2024 r.