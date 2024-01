"Ale mi smutno" ( posłuchaj! ) to w sumie siódmy singel z wydanego w sierpniu 2022 r. "Balu u Rafała". Materiał został bardzo dobrze przyjęty przez fanów (złota płyta) i krytyków (nominacja do Fryderyka).

Wypuszczonym niespodziewanie teledyskiem do tej piosenki Ralph Kaminski zapowiada szykowaną na luty trasę "To bal jest nad bale". Wokalista da tylko pięć koncertów i będą to jedyne występy z My Best Band In The World w tym roku.

Ralph Kaminski i jego metamorfozy w teledysku "Ale mi smutno"

Klip (autorem scenariusza i reżyserii jest sam Ralph Kaminski) to swoista retrospektywa wszystkich dotychczasowych wizerunków Ralpha, która sprawi, że fani artysty będą mogli wrócić wspomnieniami do wcześniejszych wcieleń swojego idola. Akcja toczy się w przestrzeni znanej z teledysku do piosenki "2009" - sali, w której Ralph świętował kiedyś urodziny. Tym razem przy stole nie ma jednak gości, a miejsce jest opustoszałe. Widać jedynie ślady minionej imprezy i samotnie tańczącego artystę.

Podczas nadchodzących koncertów wokalista pożegna się z materiałem z płyty "Bal u Rafała". W zapowiedziach czytamy, że szykuje niespodzianki, z których szczególnie zadowoleni powinni być miłośnicy albumów "Morze" i "Młodość".

Ralph Kaminski - szczegóły trasy "To bal jest nad bale":

09.02 - Poznań | Sala Ziemi Poznań Congress Center

18.02 - Warszawa | COS Torwar

23.02 - Gdynia | Polsat Plus Arena

25.02 - Katowice | Międzynarodowe Centrum Kultury

29.02 - Wrocław | Hala Stulecia.