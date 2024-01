Światowe gwiazdy przyjadą do Polski. To będą najlepsze wydarzenia 2024 roku?

2024 rok w kwestii koncertów zapowiada się naprawdę imponująco. Mowa tutaj zarówno o światowych gwiazdach, jak i tych polskich, które szykują dla fanów niezwykłe wydarzenia. Poniżej znajdziecie kilka propozycji.

Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD)

W lutym 2024 r. do Polski na trzy koncerty przyjadą cieszący się u nas dużym uznaniem brytyjscy pionierzy synth popu. Zespół Orchestral Manoeuvres in the Dark, znany jako OMD, promować będzie album "Bauhaus Staircase". 6 lutego muzycy zagrają w gdańskim B90, dzień później w Warszawie, w klubie Stodoła, a 8 lutego - w krakowskim ICE.

Lordi

"Show z gatunku tych nie do zapomnienia" - tak koncert w Warszawie zapowiadają organizatorzy. W ramach trasy "Unliving Pictour Show '24" Lordi zaprezentują się 21 marca 2024 r. w klubie Progresja. Lordi w 2019 r. był jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festivalu w Kostrzynie nad Odrą. Grupa regularnie pojawia się nad Wisłą również na klubowych koncertach.

Sting

Sting (posłuchaj!) od dekad pozostaje jednym z najpopularniejszych artystów. Lata temu w The Police, a później solowo tworzył przebój za przebojem. W czerwcu przyszłego roku pojawi się w Polsce - tym razem na aż dwóch koncertach - 6 czerwca 2024 roku w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie oraz 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

Rod Stewart

"Jestem naprawdę podekscytowany możliwością powrotu i występu dla moich wspaniałych przyjaciół w Polsce. Dam wam moje największe przeboje - i oczywiście będzie wiele ekscytujących niespodzianek!" - zapowiada 78-letni wokalista. Rod Stewart wystąpi 18 czerwca 2024 r. w Atlas Arenie w Łodzi, w ramach trasy pod hasłem "One Last Time".

Metallica

W ramach światowej trasy legenda thrash metalu zaprezentuje się 5 i 7 lipca 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Podczas pierwszego koncertu w stolicy na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH. Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Ed Sheeran

Po wyprzedaniu biletów na koncerty w Warszawie z 2022 roku, Ed Sheeran wraca do Polski! W Gdańsku fani będą mogli usłyszeć piosenki z dwóch tegorocznych albumów " - " (Subtract) oraz "Autumn Variations". Wokalista wystąpi 12 lipca 2024 r. w Polsat Plus Arenie Gdańsk.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz będzie promował nowy album "Blue Electric Light" podczas dedykowanej mu trasy koncertowej. Zagra także w Polsce i to aż dwa koncerty! Występy amerykańskiego wokalisty będą miały miejsce w Krakowie (21 lipca 2024), a także w Łodzi (23 lipca).

Taylor Swift

To będzie jeden z najważniejszych koncertów w Polsce w 2024 roku. Jedna z największych gwiazd muzyki pop na świecie - Taylor Swift - ogłosiła pierwszy solowy koncert w Polsce. Wokalistka wystąpi w przyszłym roku Warszawie (2 sierpnia) w ramach "The Eras Tour". Gościem specjalnym jej trasy koncertowej po Europie będzie Sabrina Carpenter.



Andrea Bocelli

14 sierpnia 2024 r. legendarny włoski tenor Andrea Bocelli powróci na PGE Narodowy do Warszawy. Na tym stadionie wystąpił ostatni raz w sierpniu 2022 r. W naszym kraju artysta koncertuje regularnie. "Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków" - podkreślał wielokrotnie. Dodajmy, że Bocelli zagra w Polsce również w 2025 roku w ramach jubileuszowej trasy z okazji 30-lecia kariery.

Sanah - "BAJKOWA sanah: Poezyje i nie tylko" / "BAJKOWA sanah: Dansing"

Liryczna odsłona twórczości sanah przypadła do gustu jej fanom tak bardzo, że nadchodząca trasa "Poezyje i nie tylko" wyprzedała się w mgnieniu oka. Wokalistka przygotowała jednak również coś dla osób, które, na koncertach, od wygodnych foteli i wieczorowych strojów, wolą "hasanie w teksasach", czyli po prostu taneczne szaleństwo w rytm największych przebojów.

Na drugą część trasy "Bajkowa sanah" składają się "Dansing" oraz "Poezyje i nie tylko". Dansingowe koncerty odbędą się w największych halach w 10 miastach, m.in. Krakowie (Tauron Arena), Warszawie (COS Torwar), Łodzi (Atlas Arena), Gliwicach (PreZero Arena Gliwice) i Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena). Pierwszy z 24 dotychczas ogłoszonych występów w 2024 r. odbędzie się 4 marca w Tarnowie ("Dansing"), a finał podwójnej trasy zaplanowano na 17 maja w EXPO XXI w Warszawie ("Poezyje i nie tylko").

Ralph Kaminski i My Best Band In The World

Artysta żegna się z projektem "Bal u Rafała" i z tej okazji zapowiedział specjalne koncerty na początku 2024 roku. "Projekt "Bal u Rafała" przechodzi do historii. Porwiemy Was do tańca jeszcze na pięciu specjalnych koncertach, a każdy z nich to będzie Bal nad bale - La Grande Finale! Szykujcie więc swoje najbardziej widowiskowe kreacje, przybywajcie i bądźcie gotowi odpiąć wrotki!" - zapowiedział Ralph.

Wydarzenia odbędą się w Poznaniu (9.02), Warszawie (18.02), Gdyni (23.02), Katowicach (25.02) i Wrocławiu (29.02).

Dawid Podsiadło

Dawid Podsiadło 26 sierpnia zagrał na PGE Narodowym koncert dla 80 tysięcy osób. Był to największy spektakl w historii stadionu, a gośćmi specjalnymi wokalisty byli sanah, Artur Rojek i Taco Hemingway. 2024 roku utalentowany wokalista odwiedzi trzy miasta - Gdański (1.06), Poznań (15.06) i Chorzów (22.06). Tam zaprezentuje się przed liczącą dziesiątki tysięcy osób publicznością.