Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 980 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (600 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (500 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (790 tys.), "Raining Blood" Slayera (219 tys.) i "Metal Heart" niemieckiej formacji Accept (233 tys.).



W 2022 r. do sieci trafiły covery "Stargazer" Rainbow (wypuszczony w rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio) oraz klasyk "Master of Puppets" zespołu Metallica, który zanotował ponad 645 tys. W tym drugim numerze gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska.



Sporą niespodzianką od projektu był cover "I'm Broken" Pantery , w którym jednym z zaproszonych wokalistów był Krzysztof Zalewski . W ostatnim czasie Polish Metal Alliance sięgnął głębiej w lata 80. nagrywając jeden z symboli tamtej dekady - "Separate Ways (Worlds Apart)" grupy Journey. Z lat 80. pochodzi również utwór "When It's Love" grupy Van Halen.

Powodem nagrania nowej wersji była trzecia rocznica śmierci Eddiego Van Halena, legendarnego gitarzysty i lidera tej amerykańskiej formacji.



"When It's Love" pod szyldem Polish Metal Alliance nagrali wokaliści Piotr Cugowski, Maciej Maxx Koczorowski (Chainsaw) i Ricky Wychovaniec, gitarzyści Marek Pająk (Vader) i Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia), basista Tomasz Targosz (CETI, The Legacy, Ballbraker), perkusistka Beata Polak (Wolf Spider) i udzielający się także w chórkach klawiszowiec Mirek Skorupski (Pinn Dropp, Ghostlight, White Highway).

Pochwały od internautów zebrał szczególnie Piotr Cugowski. "Marnujesz się w muzyce pop", "Piotr w punkt", "Panie Cugowski, nie można tak zawsze?", "Piotr wokal stworzony do takiej muzy" - czytamy w komentarzach.



Jedynym debiutantem w składzie projektu jest Ricky Wychovaniec - brazylijski wokalista polskiego pochodzenia.

"Jego dziadkowie emigrowali do Brazylii w 1938 uciekając przed wojną. Następnie mając już syna i córkę, wrócili do Polski, do Kielc, gdzie ich dzieci rozpoczęły edukację. Przytłoczeni ustrojem komunistycznym zdecydowali się na ponowny wyjazd do Brazylii. Tam, w roku 1981 urodził się Ricky. Po wielu latach bo w roku 2012 Ricky odwiedził Polskę by poszukać swojej rodziny - znalazł adres i znalazł rodzinę od strony swojej babci! Ponownie pojawił się kilka lat później gdy zaśpiewał na Memoriale Jona Lorda w Warszawie. Tak się poznaliśmy. Obecnie mieszka w Brazylii komponuje piosenki dla siebie jak i innych twórców. Jest także trenerem technik wokalnych. Uwielbia śpiewać! Ricky obserwował poczynania Polish Metal Alliance a my jego, tak też pojawił się pomysł stworzenia czegoś wspólnie! Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni" - czytamy na facebookowym profilu projektu.