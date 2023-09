Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 970 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (prawie 600 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (prawie 500 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (770 tys.), "Raining Blood" Slayera (213 tys.) i "Metal Heart" niemieckiej formacji Accept (224 tys.).



W 2022 r. do sieci trafiły covery "Stargazer" Rainbow (wypuszczony w rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio) oraz klasyk "Master of Puppets" zespołu Metallica, który zanotował ponad 615 tys. W tym drugim numerze gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska.



Sporą niespodzianką od projektu był cover "I'm Broken" Pantery , w którym jednym z zaproszonych wokalistów był Krzysztof Zalewski .



Najnowszą propozycją od Polish Metal Alliance jest "Separate Ways (Worlds Apart)" grupy Journey. To jeden z symboli lat 80. - amerykańska formacja w sumie sprzedała ponad 100 mln płyt, a do jej największych hitów z tamtej dekady należą "Don't Stop Believin'" (drugie życie dał mu serial "Stranger Things"), "Open Arms", "Be Good to Yourself", "Faithfully" i "Separate Ways (World Apart)".

W nagraniu udział wzięli wokaliści Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek) i Maciej Maxx Koczorowski (Chainsaw), gitarzysta i wokalista Wojtek Cugowski, basista Tomasz Targosz (CETI, The Legacy, Ballbraker), perkusista Piotr Szpalik (CETI, The Legacy, Orgasmatron) i klawiszowiec Mirek Skorupski (Pinn Dropp, Ghostlight, White Highway).

Wideo Polish Metal Alliance - Separate Ways (Worlds Apart) (Journey cover)

"No to byle głośno, przez różowe okulary, z przymrużeniem oka i życzeniami fantastycznego weekendu" - zachęcają muzycy.

"Jeśli znacie oryginalny klip Journey z 1983 to zapnijcie pasy i odpalajcie. Mimo 34 stopni bawiliśmy się przednio" - dodaje Maciej Maxx Koczorowski.