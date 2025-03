Damiano David jest najbardziej rozpoznawalną twarzą w zespole i postanowił to wykorzystać. Następnym krokiem w jego karierze jest solowy album - “Funny Little Fears”, który został zapowiedziany singlem “Silverlines” wypuszczonym we wrześniu zeszłego roku. Od tamtej pory światło dzienne ujrzały jeszcze dwa utwory promujące album “Born With A Broken Heart” oraz “Next Summer”. Premiera projektu jest datowana na 16 maja 2025 roku.

Na płycie znajdzie się 14 utworów, które mają być znacznie bardziej personalne niż dotychczasowa twórczość artysty. “Musiałem odciąć się od wszystkiego, co nie było zgodne z moimi wartościami. Wykonałem ogromną pracę nad sobą, by ponownie odnaleźć siebie" powiedział gwiazdor podczas wywiadu z portalem NME. Stwierdził też, że działalność w zespole doprowadzała go do stopniowego wypalenia i utraty priorytetów. Solowy debiut traktuje jako nowy rozdział swojej kariery.

Z okazji premiery “Funny Little Fears” Damiano zapowiedział światową trasę, która rozpocznie się jesienią w Polsce. Koncert odbędzie się w warszawskim Torwarze 11 września. Jest to ukłon w stronę polskich fanów, którzy licznie stawiali się na dotychczasowych koncertach Maneskin, których do tej pory było aż 4.

Maneskin podczas Open'er Festival 2022 Interia.pl INTERIA.PL