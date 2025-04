Rodzinna formacja w latach 90. biła rekordy popularności: 20 milionów sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt oraz ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Po wydaniu charytatywnej płyty "Hope" w 2005 roku członkowie zespołu zdecydowali się na kariery solowe.

Po 12 latach przerwy - w 2018 roku - muzycy wrócili na scenę pod szyldem The Kelly Family. Pretekstem do tego było wydanie nowej płyty "We Got Love", na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki.

- Zaczynaliśmy, jako zespół uliczny, gdzie taki kontakt był podstawą. Nie chcę mówić, że za każdym razem możemy się spotkać, ale staramy się wychodzić oczekiwaniom naprzeciw. Trasa się właściwie wyprzedaje z dnia na dzień, więc zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą nas zobaczyć a my zrobimy wszystko, aby wrócili do domów szczęśliwi - mówiła Interii Patricia Kelly.

Największymi przebojami rodzinnej grupy są "An Angel", "I Can't Help Myself", "Every Baby" i "Because It's Love". Za główne partie wokalne odpowiadali przede wszystkim Angelo, Paddy (Michael Patrick) i Maite.

Barby Kelly kryła się w cieniu rodzeństwa

Jedną z najmłodszych z rodziny była Barby Kelly, która urodziła się 28 kwietnia 1975 r. w Hiszpanii jako córka Barbary i Dana Kellych. Imię otrzymała po swojej matce, ale dla odróżnienia mówiono o niej Barby.

W rodzinnej grupie występowała nie tylko jako wokalistka (śpiewała m.in. w piosenkach "Break Free", "Baby Smile" i "She's Crazy" z przebojowej płyty "Over the Hump" z 1994 r.), ale także jako tancerka (szczególnie lubiła balet).

Od 2002 r. w zasadzie przestała pojawiać się na koncertach grupy. Wycofała się całkiem z życia publicznego. Dopiero dekadę później Jimmy Kelly ujawnił, że Barby zmaga się z chorobą psychiczną (o tym, że choruje na schizofrenię dowiedzieliśmy się znacznie później). Gdy stan jej zdrowia się pogarszał, pomieszkiwała właśnie u Jimmiego lub Patricii Kelly.

Barby Kelly jako "gość specjalny" pojawiła się w kilku piosenkach na powrotnych płytach "We Got Love" i "25 Years Later".

Jesienią 2020 r. dość niespodziewanie uruchomiono konto Barby na Instagramie, którym zarządzał Jimmy. Na profilu pojawiły się tylko dwa zdjęcia.

15 kwietnia 2021 r. Barby Kelly zmarła na skutek zatoru płucnego, na tydzień przed swoimi 46. urodzinami. Rodzina przekazała smutną wiadomość pięć dni po śmierci wokalistki.

Barby Kelly została pochowana w miejscowości Siegburg w Nadrenii Północnej-Westfalli w zachodnich Niemczech.

