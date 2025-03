Początkowo dziewczyna postanowiła pójść z prądem i wykorzystać rozgłos. W tym samym roku wydała jeszcze dwie piosenki, jednak nie powieliły popularności jej pierwszego utworu. Wystąpiła gościnnie w kilku produkcjach na dużą skalę, takich jak Youtube Rewind 2011 oraz w teledysku Katy Perry do "Last Friday Night" .

Rebecca postanowiła wycofać się na jakiś czas z internetu, jednak w międzyczasie nie próżnowała. Dopracowała swój warsztat wokalny, odnalazła swój styl muzyczny i powróciła w 2015 roku z singlem "The Great Divide" , który wypadł znacznie lepiej. Zainteresowanie wokalistką jednak ucichło, grupa odbiorców bardzo się zmniejszyła, ale razem z nią odeszło piętno nieudanego debiutu, co pozwoliło jej na świeży start.

W ostatnich dniach pojawiła się szansa na dodatkową promocję dla artystki, ponieważ Katy Perry zaprosiła ją do udziału w swojej trasie "Lifetimes Tour". Zrobiła to niespodziewanie podczas koncertu w Los Angeles. Zaprosiła Rebekkę na scenę podczas odgrywania utworu "Last Friday Night" i poprosiła aby otwierała ona jej występy podczas tournee.

“Spędzę dużo więcej piątków z @msrebeccablack. WITAMY NA LIFETIMES TOUR, KOCHANA” - napisała na swoich social mediach Katy Perry (pisownia oryginalna). Jest to ponowne nawiązanie do owianego złą sławą debiutu artystki, jednak gdyby nie on, nie wystąpiłaby w teledysku Katy i prawdopodobnie ich ścieżki by się nie przecięły.