Polish Metal Alliance w coverze Judas Priest. Grzegorz Skawiński zaskoczył internautów

Czołówka ciężkiego rocka i metalu wypuściła pod szyldem Polish Metal Alliance swoją wersję metalowego klasyka "Painkiller" grupy Judas Priest. "Wymiatacie wszystko, nawet kurze z półek" - zachwycają się internauci.

Pod koniec sierpnia do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie zebrało ponad 300 tys. odsłon i zachwyt internautów.

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw, którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

W nagraniu "Painkiller" Judas Priest wystąpili wokaliści Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek, Night Mistress, Exlibris) i Maciej Koczorowski (Chainsaw, Doctrine X), gitarzyści Grzegorz Skawiński (Kombii), Marek Pająk (Vader, Esqarial), Jacek Hiro (Sceptic, Kat & Roman Kostrzewski), Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia), basista Tomasz Targosz (CETI) oraz perkusista Łukasz Tomczak (Sorry Boys).

Wśród komentarzy dominują zachwyty internautów: "Wow, co za skład", "Co wy panowie wyprawiacie", "Taki prezent gwiazdkowy to ja rozumiem", "Świąteczna atmosfera na całego", "Ten cover zrywa gacie".

Pochwały zbierają m.in. Krzysztof Sokołowski, a także Grzegorz Skawiński, od lat kojarzony przede wszystkim z popowym Kombii. "Rzucaj to 'kombi trąbi' i wracaj do metalu" - apelują fani.

Niewiele osób pamięta, że gitarzysta ma na koncie gościnne nagrania z grupami Vader, Acid Drinkers i Grzegorzem Kupczykiem (CETI, eks-Turbo).

Na jego solowej płycie "Me & My Guitar" z 2012 r. zagrali m.in. Nergal (Behemoth), Piotr Łukaszewski (eks-Ira), zmarły na początku listopada 2020 r. Jacek Polak (Mr. Pollack), Marek Raduli (m.in. Budka Suflera, Ania Wyszkoni, Bajm, Banda i Wanda), Jacek Królik (Krzysztof Cugowski, Grzegorz Turnau, eks-Brathanki, Chłopcy z Placu Broni) i Marek Napiórkowski.