"White Hellebore" to drugi - po styczniowej premierze "To Live Deliciously" - singel z "The Screaming Of The Valkyries", nowego albumu słynnych "wampirów z Suffolk". Dodajmy, że już w październiku ubiegłego roku zespół wypuścił singel "Malignant Perfection", który również trafił do programu 14. longplaya Cradle Of Filth.

Pod względem muzycznym w singlu "White Hellebore" Cradle Of Filth jest, jak czytamy, piekielnie bezpośredni, zestawiając tradycyjny heavy metal z wybuchami thrashowej furii, by następnie - zachowując spójność - przejść do teatralnego gotyku.

Cradle Of Filth z singlem "White Hellebore", czyli opłakane skutki flirtu z mrocznymi siłami

"Tytułowy zimowy kwiat przypomina nam błyskotliwie o naszej śmiertelności, rozkwitając w porach roku gasnącego światła i suchej, przemarzniętej ziemi. Kwitnąc w cieniu, kwiaty ciemiernika białego (ang. white hellebore) wciągają nas w ponury mrok. W kontekście tego utworu, tytułowy ciemiernik biały to powabna kobieta, prawie tak samo niebezpieczna jak drapieżna czarna wdowa, pielęgnująca zarówno nadzieję, jak i rozpacz; jako trucizna i lekarstwo w jednym, zachwyca widokiem, lecz zasmakowanie jej jest zawsze kończy się śmiercią" - wyjaśnia Dani Filth, wokalista i lider Cradle Of Filth.

"Teledysk - cuchnący na odległość gotycką grozą H.P. Lovecrafta - przedstawia ciemiernika białego jako młodą gwiazdę filmową wymykającą się śmierci poprzez flirtowanie z mrocznymi okultystycznymi siłami, wywołującą duchy zmarłych, mistyczną schadzkę, której uczestnikiem - z przerażającym skutkiem - staje się nadgorliwy pracownik kostnicy, dopełniając bezbożny węzeł małżeński melodii i chaosu tej kompozycji" - dodał ikoniczny frontman nominowanego do nagrody Grammy Cradle Of Filth.

Wideoklip "White Hellebore" Cradle Of Filth - w reżyserii Shauna Hodsona - możecie zobaczyć poniżej:

Cradle Of Filth przed premierą "The Screaming Of The Valkyries" - co już wiemy o nowym albumie?

Według zapowiedzi nowa płyta podopiecznych austriackiej Napalm Records ma nawiązywać zarówno do klasycznych albumów Cradle Of Filth z lat 90., jak i tych wydanych w ostatniej dekadzie, nie zabraknie więc na nim black- i deathmetalowej chłosty, symfonicznego przepychu oraz tego, co zwykło się określać mianem "ekstremalnego gothic / horror metalu".

Nowy album wyprodukował ceniony i od lat współpracujący z Cradle Of Filth, brytyjski fachowiec Scott Atkins. Okładkę, jak zwykle romantyczno-makabryczną, zaprojektował tym razem amerykański artysta Roberto Diaz.

Następca albumu "Existence Is Futile" (2021 r.) trafi do sprzedaży 21 marca nakładem austriackiej Napalm Records (w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz w wielu specjalnych limitowanych zestawach).

Przypomnijmy, że chętnie odwiedzający nasz kraj Cradle Of Filth będzie jedną z gwiazd Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 4-7 czerwca na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Aktualny międzynarodowy skład formacji pod wodzą Daniego Filtha uzupełniają czeski perkusista Martin "Marthus" Skaroupka; szkocki basista Daniel Firth; pochodzący z USA gitarzysta Donny Burbage; oraz urodzony w czeskim Brnie gitarzysta Marek "Ashok" Smerda i grająca na klawiszach, amerykańska wokalistka Zoe Federoff - para, która na początku stycznia zawarła związek małżeński.

