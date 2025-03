W 2020 roku Marek Niedźwiecki zakończył swoją współpracę z radiową Trójką. Decyzja ta była wynikiem licznych oskarżeń i nagonki medialnej, które zostały skierowane przeciwko niemu. Po długim czasie sprawa dobiegła końca - Telewizja Polska przyznała się do błędu i wystosowała oficjalne przeprosiny . “Nie było żadnych podstaw faktycznych, by publikować takie informacje” - można przeczytać w oświadczeniu.

Marek Niedźwiecki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego radia. Karierę w Trójce rozpoczął w 1982 roku, prowadząc autorskie audycje takie jak “Top wszech czasów” czy “Smooth Jazz Cafe”. Przez dekady był również gospodarzem “Listy Przebojów Programu Trzeciego” - to właśnie wokół niej rozegrały się wydarzenia, które doprowadziły do jego odejścia. Aktualnie Niedźwiecki kontynuuje działalność radiową dla stacji Radio 357.