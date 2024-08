1 sierpnia przypadała 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego . Z tego powodu w stolicy zorganizowano liczne wydarzenia upamiętniające polskich bohaterów. Organizatorzy koncertu Swift zdecydowali się również wysłać informację do wszystkich posiadaczy biletów na ten dzień, aby zapoznali się z historią naszego kraju oraz dowiedzieli się o syrenach, które miały zawyć o 17:00. I oczywiście, o tej porze uczestnicy (w tym spora część zagranicznych) doskonale wiedzieli, co się dzieje - cały ruch stanął i minutą ciszy oddano hołd.

"Taylor Swift miała trzy koncerty w Warszawie w ramach swojej trasy 'The Eras Tour'. Koncerty odbyły się 1, 2 i 3 sierpnia na stadionie PGE Narodowym. Bilety wyprzedane w ciągu chwili. Super, bo chyba jeszcze czegoś takiego nie było. Tylko jest małe ale... kto wyraził zgodę na koncert w dniu Powstania Warszawskiego? " - czytamy we wpisie.

W komentarzach do publikacji wybuchła burza. Internauci są podzieleni, co do kwestii poruszonej przez 54-latkę. Część osób stwierdza, że społeczeństwo powinno cieszyć się wolnością, za którą wielu niegdyś oddało życie: "Walczyli o wolność i oto jest wolność. Młode pokolenie dostrzega obchody, ale też nie ma powodu do życia przeszłością", "A ja zbytnio nie rozumiem tego oburzenia, to miasto już za długo płakało. Niech ludzie się bawią i czerpnia radość z dnia dzisiejszego. Właśnie o to walczyli, aby normalnie żyć!".