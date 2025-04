W 2008 roku Sylwia Grzeszczak wydała swój debiutancki album " Ona i on " we współpracy z Liberem, z którym rozstała się w 2023 roku. Piosenkarka i raper byli małżeństwem przez niemal dekadę. W tym czasie doczekali się córki Bogny. Choć zakończyli związek, nadal wspólnie pracują nad muzyką - Liber jest współautorem najnowszych hitów wokalistki, o czym chętnie przypomina w swoich mediach społecznościowych.

"Nie chciałbym już tego tematu rozdmuchiwać więcej, to już oczywiście za nami. Myślę, że wszystko zostało powiedziane, również przez piosenki. Ja tylko powiem, że cały czas wychodzą nowe. W zeszłym roku mieliśmy hit roku " Och i ach ", to utwór, który rozwalił system. Powstają cały czas nowe piosenki, więc to chyba powinno wszystko wyjaśnić" - powiedział Liber w rozmowie z Jastrząb Post.

"Nie jest to oczywiście przyjemny temat, ale nie widzę innej drogi. Fajnie, że jeśli już ludzie decydują się na coś takiego [rozwód - przyp. red.], to odbywało się to w zgodzie, bo nie zawsze tak jest. Wiele historii się słyszy, a ja mam to szczęście, szczęście w nieszczęściu tak naprawdę, że stanęło na dobrych relacjach. Nadal tworzymy razem [piosenki - przyp. red.]" - wyjaśnił Liber w podkaście Żurnalisty w kwietniu w 2024 roku.