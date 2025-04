Gwiazdor jest częściowo sparaliżowany. "Nie potrafię się normalnie śmiać"

"To jest jakieś chore. Nie potrafię się nawet normalnie śmiać, stary. Co jest grane!" - mówi na nagraniu, próbując z humorem oswoić sytuację.

Inna teoria mówi o zespole Ramsaya Hunta, który również prowadzi do paraliżu twarzy. W 2022 roku doświadczył tego Justin Bieber , który przez pewien czas miał sparaliżowaną połowę twarzy i musiał odwołać kilka koncertów. Na szczęście, po odpowiednim leczeniu, powrócił do zdrowia.

Problemy zdrowotne przyszły w intensywnym momencie kariery rapera. Pod koniec marca Lil Nas X wypuścił EP-kę "Days Before Dreamboy". To wydawnictwo jest zapowiedzią pełnego albumu "DREAMBOY", którego premierę zapowiedziano na ten rok (choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona).

Promocja nowej muzyki rozpoczęła się już pod koniec 2024 roku - singiel " Light Again " pojawił się jako pierwszy, później ukazały się utwory "Need Dat Boy" i " Hotbox ". Fani chwalą EP-kę za odważne brzmienia i emocjonalną szczerość, która od zawsze wyróżniała twórczość artysty.

Mimo problemów zdrowotnych Lil Nas X nie sugeruje, by jego stan miał wpłynąć na zaplanowaną promocję muzyki. Choć przez pewien czas „będzie wyglądał zabawnie”, jak sam to ujął, nic nie wskazuje na to, by planował zwolnić tempo.