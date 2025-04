9 maja pojawi się pierwsza od ponad dekady nowa płyta Counting Crows z premierowym materiałem. "Butter Miracle, The Complete Sweets!" zawierać będzie cztery utwory znane z EP-ki "Butter Miracle, Suite One" z 2021 r. plus pięć całkiem nowych piosenek.

Amerykanie wypuścili już dwie z nich z towarzyszącymi im teledyskami - mowa o singlach "Spaceman in Tulsa" oraz "Under the Aurora". Pierwszy z utworów zebrał już ponad 312 tys. odsłon.

"Kiedy świat potrzebował ich najbardziej, to oni właśnie wrócili!", "Jak to możliwe, że on wciąż brzmi, jakby miał 22 lata?", "Jeden z najlepszych koncertowych zespołów", "Ten zespół zawsze pomagał pokolorować życiowe mroczne chwile" - czytamy w komentarzach od zachwyconych fanów.

Kim są Counting Crows?

U szczytu kariery, w pierwszej połowie lat 90., w rodzimych Stanach Zjednoczonych Counting Crows byli jednym z najbardziej cenionych zespołów, porównywanym do R.E.M. W dorobku mają ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. W 2009 roku, po prawie dwóch dekadach, zespół opuścił wytwórnię Geffen i zdecydował się na niezależną działalność.

Największym sukcesem była debiutancka płyta "August And Everything After" (1993), która w USA siedmiokrotnie pokryła się platyną (z przebojem "Mr. Jones" - ponad 352 mln odsłon) oraz piosenka "Accidentally In Love" z animowanego filmu "Shrek 2". Poza "Mr. Jones" do amerykańskiej Top 10 dotarła także ballada "A Long December" z płyty "Recovering the Satellites" (1996).

W 1994 r. zespół otrzymał dwie nominacje do Grammy (za utwór "Round Here" i dla najlepszego debiutanta), a dekadę później - nominację do Oscara za wspomnianą piosenkę "Accidentally In Love".

Formacja zawsze słynęła ze swojej koncertowej formy, kiedy to liderujący Adam Duritz często modyfikował teksty śpiewanych piosenek, a repertuar poszerzał o utwory z dorobku m.in. Joni Mitchell ("Big Yellow Taxi" wykorzystany w filmie "Dwa tygodnie na miłość"), George'a Harrisona, Madonny, The Rolling Stones, Boba Dylana, Bruce'a Springsteena, U2, Simon And Garfunkel, Oasis czy Roda Stewarta.

Grupa do tej pory dwukrotnie wystąpiła w Polsce - w roli supportu na pożegnalnej trasie The Police na Stadionie Śląskim w Chorzowie w czerwcu 2008 r. oraz na swoim klubowym koncercie w Klubie Stodoła w Warszawie w marcu 2022 r.

10 czerwca zespół rusza w kolejną trasę po USA (z gościnnym udziałem The Gaslight Anthem). Pod koniec września Counting Crows powrócą do Europy, jednak tym razem ominą Polskę (najbliżej naszych granic będą w Berlinie 30 września).

Counting Crows - szczegóły płyty "Butter Miracle, The Complete Sweets!" (tracklista):

1. "With Love, From A-Z"

2. "Spaceman in Tulsa"

3. "Boxcars"

4. "Virginia Through the Rain"

5. "Under the Aurora"

6. "The Tall Grass"

7. "Elevator Boots"

8. "Angel of 14th Street"

9."Bobby and the Rat-Kings".

