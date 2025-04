ZEW się budzi odsłania kolejne karty! Kto zagra w Bieszczadach?

"ZEW się budzi to nie tylko impreza z wielkimi nazwiskami, ale wydarzenie, które pielęgnuje ideę prawdziwego festiwalu - miejsca odkryć, debiutów i muzycznych przełomów. Dawniej to właśnie przeglądy twórców stanowiły o festiwalowym duchu, a my kontynuujemy tę tradycję poprzez konkurs Odkrycia ZEW" - piszą organizatorzy.

Na głównej scenie zagrają Tabula Raza , Yellow Panthers , Wandal i Nokturia , natomiast na małej zaprezentują się The Lane , Soliddoc , Skraffky , TheWire , The Natty , Vada Fabryczna oraz .WAVS .

Kolejny dzień to występy takich zespołów jak: KSU, Me And That Man, Offensywa, The Bill, De Łindows oraz Burek Dobry Pies. Ostatniego dnia z kolei zobaczymy na scenie Kult, Farben Lehre, Pablopavo i Ludziki, Shakin' Dudi, Criminal Tango i Garbate Aniołki.