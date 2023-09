Gwiazdami show "Rytmy Dwójki" będą wokaliści od dawna współpracujący z TVP. To obecni i byli trenerzy mutacji formatu "The Voice": "The Voice of Poland" , "The Voice Kids" i "The Voice Senior".

W programie pojawią się Edyta Górniak, Natasza Urbańska (nowa trenerka "The Voice Kids"), Rafał Brzozowski (prowadzi "Jaka to melodia?"), obecni trenerzy "The Voice of Poland": Marek Piekarczyk, Tomson i Baron z Afromental oraz Lanberry, Alicja Węgorzewska ("The Voice Senior") i Tomasz Szczepanik z Pectus ("The Voice Senior").

Nowy program TVP - "Rytmy Dwójki"

Na scenie w duetach towarzyszyć im będą uczestnicy innych programów TVP jak m.in. "The Voice of Poland" czy "Szansa na sukces". Publiczność zgromadzona w studiu wybierać będzie w głosowaniu najlepszą piosenkę danego odcinka. Z kolei w finale zwycięski utwór spośród laureatów poprzednich odcinków wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Press podaje, że program potrwa osiem tygodni - początkowo będzie emitowany w piątki po godz. 22, a od początku października - w piątki od 20:50 do 22:05 (to wtedy rywalizować będzie o uwagę widzów z nadawanym przez Polsat "Twoja twarz brzmi znajomo").

W roli prowadzących pojawią się prezenterki TVP Izabella Krzan i Sandra Kubicka. Z kolei Marek Sierocki (prowadzący "Szansy na sukces") zaprezentuje krótką historię każdego przeboju.