Przypomnijmy, że to także w Niemczech - przed Bramą Brandenburską w Berlinie - zorganizowano finał pierwszej edycji konkursu MTV EMA w 1994 roku.

Głosowanie widzów zakończyło się 9 listopada. Laureatów poznaliśmy podczas uroczystej gali na żywo z Düsseldorfu.

MTV EMA 2022: Ralph Kaminski z nagrodą

Najwięcej nominacji w tym roku zdobyli Harry Styles, Taylor Swift, Nicki Minaj i ROSALÍA. Z kolei o statuetkę dla najlepszego polskiego artysty rywalizowali: Mata, Margaret, Young Leosia, Julia Wieniawa i Ralph Kaminski. Do tej pory Margaret zdobywała tę nagrodę w latach 2015, 2016, 2018 i 2020, a nominowana była dodatkowo w 2013, 2017 i 2021 r. W ub. r. tytuł przypadł Darii Zawiałow. W tym roku polskim zwycięzcą został Ralph Kaminski, który jednak nie pojawił się osobiście w Düsseldorfie.

Galę MTV EMA 2022 poprowadzili brytyjska wokalistka Rita Ora i jej mąż, nowozelandzki reżyser Taika Waititi (m.in. "Thor: Miłość i grom", "Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit" - Oscar za scenariusz). Para wzięła ślub w sierpniu tego roku w Londynie. Wcześniej Waititi był żonaty z filmową producentką Chelsea Winstanley (mają dwie córki). Z kolei Ora spotykała się ze szkockim DJ-em i producentem Calvinem Harrisem (mają na koncie przebój "I Will Never Let You Down") oraz amerykańskim muzykiem i producentem Andrew Wattem (m.in. Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Ed Sheeran, Elton John, Justin Bieber, Miley Cyrus, Post Malone, Camila Cabello). Watt był jednym z producentów piosenki "Anywhere" z drugiej płyty Rity Ory - "Phoenix" (2018).

Rita Ora na planie nowego teledysku 1 / 5 Rita Ora ruszyła z promocją nowego utworu "You For Me". Jego premiera zaplanowana została na 2 lipca.

Na scenie w PSD Bank Dome pojawili się m.in. OneRepublic, Kalush Orchestra (ukraińscy laureaci Eurowizji 2022), Tate McRae, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz czy Muse. Wśród wręczających statuetki znaleźli się m.in. David Hasselhoff, Julian Lennon, Leomie Anderson oraz Sam Ryder (zajął drugie miejsce na tegorocznej Eurowizji).

Ostatecznie królową wieczoru została Taylor Swift, która zgarnęła w sumie cztery nagrody.



MTV EMA 2022 - zdobywcy nagród:

Do 17 znanych już kategorii konkursu w tym roku wprowadzone zostały dwie kolejne - najlepszy teledysk długometrażowy i najlepszy występ w metaverse.

Najlepszy artysta/artystka: Taylor Swift

Najlepszy utwór: Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Najlepszy teledysk: Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Najlepsza współpraca: David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Najlepszy występ na żywo: Harry Styles

Najlepszy artysta pop: Taylor Swift

Najlepszy debiut: SEVENTEEN

Najlepszy artysta k-popowy: LISA

Najlepszy artysta/artystka muzyki latynoskiej: Anitta



Anitta kusi podczas koncertu w ramach Savage x Fenty Show vol. 4! 1 / 5 Anitta

Najlepszy artysta/artystka muzyki elektronicznej: David Guetta

Najlepszy artysta/artystka - hip hop: Nicki Minaj

Najlepszy artysta/artystka - rock: Muse

Najlepszy artysta/artystka - muzyka alternatywna: Gorillaz

Najlepszy artysta/artystka - r&b: Chlöe

Najlepszy teledysk długometrażowy: Taylor Swift - "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Video For Good - najlepszy teledysk ze społecznym przekazem: Sam Smith - "Unholy" (feat. Kim Petras)



Najwięksi fani: BTS

Push performance roku: SEVENTEEN

Najlepszy występ w metaverse: BLACKPINK The Virtual | PUBG

Najlepszy polski artysta/artystka: Ralph Kaminski.