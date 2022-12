Kolejny już raz koncert sylwestrowy TVP przeniesie widzów w świat przebojów disco polo. Nie zabraknie też dyskotekowych przebojów i remiksów.

Jak zapewniają producenci, przy budowie scenografii zadbano o ekologię i wykorzystano elementy zeszłorocznej sceny.

Wśród ogłoszonych wykonawców są m.in. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James , Viki Gabor , Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Piękni i Młodzi, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys , MiłyPan, Don Vasyl, Maja Hyży, Kasia Moś, Staszek Karpiel-Bułecka, Grupa KOMBI Łosowski, Kuba Szmajkowski, Daria, Komodo, Sławomir i Kajra, Thomas Anders, a także Dzidzio z Ukrainy.

TVP ogłosiła właśnie kolejną, zagraniczną gwiazdę swojej imprezy sylwestrowej, czyli Melanie C.

Melanie C gwiazdą Sylwestera TVP 2022/2023. "20 lat temu to może i była gwiazda"

Melanie C z jednego z najsłynniejszych girls bandów na świecie - Spice Girls, będzie jedną z kilku zagranicznych gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką. Na scenie w Zakopanem wykona m.in. swój wielki hit "Never be the same again" oraz największe przeboje Spice Girls.

Choć po rozpadzie Spice Girls, każda z wokalistek próbowała swoich sił jako solowa artystka, z czasem ich muzyczne kariery powoli wygasały. Najbardziej wytrwała w swoich muzycznych ambicjach zdaje się Mel C. W 2020 roku ukazał się jej ósmy solowy album "Melanie C".

"Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzę z Wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i wspólnie świętować nadejście nowego roku!" - powiedziała Melanie w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności.

Internauci wytykają Telewizji Polskiej, że Mel C największe sukcesy dawno ma za sobą i trudno nazwać ją gwiazdą.

"Kiedyś może była gwiazdą", "Jestem zawiedziona. Będę z rodziną koło Zakopanego, ale patrząc na listę, na tą chwilę szkoda czasu", "20 lat temu to może i była gwiazda", "Dno, wodorosty i playback. Za Nasze pieniądze" - czytamy w komentarzach.