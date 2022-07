Serial "Ostatni taniec", który jest zarówno portretem legendy koszykówki, Michaela Jordana, jak i relacją z ostatniego mistrzowskiego sezonu Chicago Bulls w 1997 i 1998 r., okazał się ogromnym sukcesem Netfliksa, wzbudzając zachwyt nie tylko krytyków, ale i widzów.

Członkinie Spice Girls mają pewne podstawy do tego, by marzyć o tym, że serial dokumentalny z nimi w roli głównej odniesie podobny sukces. Jak doniósł bowiem dziennik "The Sun", słynna piątka podpisała umowę na realizację dokumentu z twórcami "Ostatniego tańca". Będę m.in. współpracowały z uznanym reżyserem, Jasonem Hehirem.

Reklama

Clip Spice Girls Wannabe

Mel B, która obecnie jako jurorka pracuje w Sydney na planie "The Masked Singer", potwierdziła te doniesienia w australijskiej telewizji. "Reżyser i cała koncepcja tego, jak to zostało nakręcone, były naprawdę, naprawdę dobre" - pochwaliła "Ostatni taniec". "Teraz robimy z nimi naszą wersję" - powiedziała.

Dokument zawierać będzie historie, które dotąd nie były często słyszane. Mel B wyjawiła jedną z nich we wspomnianym wywiadzie. "Rapowy tekst w 'Wannabe' napisałam w toalecie, podczas gdy pozostałe dziewczyny śpiewały" - zdradziła ciekawostkę.

Victoria Beckham (Spice Girls) już tak nie wygląda! Co się stało z jej twarzą? 1 / 6 W latach 90. należała do kwintetu Spice Girls, który szturmem podbił Wyspy Brytyjskie i nie tylko! Kariera Spice Girls rozkręciła się bardzo szybko, a spicemania rozlała się po całym globie. Kariera muzyczna to dla Victorii przeszłość, bo oprócz kilku wspólnych występów nie wiąże już przyszłości z muzyką. Teraz skupia się na swojej firmie kosmetycznej i projektowaniu ubrań. Źródło: Getty Images Autor: James Devaney udostępnij

Spice Girls powrócą? Okazją urodziny Geri Halliwell

To niejedyna wiadomość, która zelektryzowała fanów Spice Girls. Na początku lipca "The Sun" podał, że po raz pierwszy od 10 lat członkinie legendarnego girlsbandu znów wystąpią razem. Mają się zjednoczyć z okazji 50. urodzin Geri Halliwell i stanąć wspólnie na scenie 17 września na przyjęciu, które w swojej wiejskiej posiadłości wydaje jubilatka.

Wśród brytyjskich gwiazd ostatnio zapanowała wręcz moda na to, by wpuszczać kamery dokumentalistów do swojego życia. Nad takim filmem pracuje już Robbie Williams. Podobno pomysł na biograficzny obraz na swój temat ma też Adele.

Wideo 2 Become 1 - Spice Girls Live in Dublin (Spice World Tour 2019)

Czytaj również:

Swoim głosem zaczarował jurorkę "Mam talent". Nie mogła oderwać od niego wzroku

Jurorka zalała się łzami. Jego występ w "Mam talent" rzucił wszystkich na kolana

Po tym występie w "Mam talent" jurorzy złamali zasady! "Zasłużyły na to"