Pod koniec maja 2022 roku wystartowała 17. edycja "America's Got Talent". Widzowie i jurorzy poznali już wielu utalentowanych osób, z których każda ma szansę na wygraną i zgarnięcie czeku na milion dolarów. W czasie przesłuchań nie brakuje skrajnych emocji. Od radości i zachwytu po niepokój i przerażenie... W końcu każdemu z uczestników chodzi o to, by się wyróżnić i zostać dostrzeżonym wśród tysięcy.

Wyn Starks w "Mam talent"

Na scenie amerykańskiej odsłony "Mam talent" pojawił się Wyn Starks. Jego pokaz z pewnością wiele osób zapamięta na długo. Dla niego było to spełnienie marzeń i oddanie hołdu zmarłemu bratu. Dla widzów był to niezwykle poruszający pokaz... Jurorzy nie mogli powstrzymać łez.

Zaśpiewał własną piosenkę, by uczcić pamięć zmarłego brata bliźniaka

Wyn Starks zaprezentował stworzoną przez siebie piosenkę "Who I Am". W czasie rozmowy z jurorami przyznał, że niedawno stracił bliźniaka. Udział w programie i możliwość zaśpiewania przed wielomilionową widownią, to rodzaj oddania hołdu i uczczenia pamięci brata, z którym był niezwykle mocno związany. Już po pierwszych wersach utworu w oczach wielu widzów pojawiły się łzy.



Poruszający występ z pewnością przejdzie do historii programu. Uczestnik został nagrodzony owacjami na stojąco i przeszedł do kolejnego etapu.

